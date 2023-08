VFS Global publie un rappel important pour les demandeurs de visas Schengen

Les demandeurs de visas Schengen font appel aux services des centres de traitement des demandes de visas, TLS Contact et VFS Global. Par ailleurs, dans un nouveau communiqué publié sur son site officiel, VFS Global met en garde les demandeurs de visas Schengen.

En effet, dans son communiqué, le centre de traitement des demandes de visas alerte contre toute forme de fraude dans cette procédure.

En effet, dans son communiqué, VFS Global appelle ses clients à rester vigilants face à certaines entités frauduleuses qui prétendent faussement être associées à VFS Global. Dans ce sillage, l’organisme chargé de traitement des demandes de visa affirme qu’il ne travaille pas avec des entités tierces.

De plus, VFS Global assure que www.vfsglobal.com est son seul site officiel pour réserver les rendez-vous visa. Quant au paiement des frais de visa, le centre met en garde contre les paiements demandés à travers des courriels, SMS ou appels.

En parlant des rendez-vous visas, VFS Global confirme que la réservation des créneaux se fait à titre gratuit sur son site officiel. Quant à la disponibilité de ces derniers. Le centre affirme que cela relève de la responsabilité du gouvernement. Mais aussi, des services consulaires.

Dans son communiqué, le centre précise, par ailleurs, qu’il n’a aucun rôle ni influence. Notamment, sur les décisions relatives à la demande de visa Schengen. En effet, les demandes de visa, les délais de traitement des dossiers. Et la durée de validité des visas sont soumis à la discrétion des gouvernements respectifs.

Visa applicants, stay informed! Decisions and timelines concerning your visa application are entirely up to the respective governments. Stay away from tricksters claiming to fast-track your visa approvals. To report any suspicious activity, click https://t.co/dxJ5OkzscG… pic.twitter.com/FAi6VWM9u7

— VFS Global (@VFSGlobal) August 10, 2023