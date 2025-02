VFS Global Alger ajuste ses horaires pour le mois de Ramadan

Le Centre VFS Global pour la France à Alger, chargé de la réception des demandes de visa pour la France, a annoncé ce dimanche un changement temporaire de ses horaires de travail durant le mois sacré de Ramadan.

Dans un communiqué officiel, le centre a précisé que les nouvelles heures d’ouverture seront de 8h00 à 15h00 pour le dépôt des demandes de visa. Les services de finalisation des dossiers et de restitution des passeports suivront également cet horaire ajusté.

Par ailleurs, le centre a indiqué qu’une plage horaire spécifique, dite « heures de pointe », sera mise en place de 15h00 à 16h00 afin de mieux gérer l’affluence.

Enfin, les demandeurs appartenant à des catégories particulières, notamment les descendants de citoyens français ou les conjoints étrangers de ressortissants français, bénéficieront de créneaux dédiés de 12h00 à 14h00 et de 15h00 à 16h00.

Ce réajustement vise à faciliter les démarches administratives des demandeurs tout en prenant en compte le rythme spécifique du mois de Ramadan. Les usagers sont invités à se conformer à ces nouveaux horaires et à organiser leurs visites en conséquence.

Un programme de transport spécial pour le Ramadan à Alger

Dans le même esprit d’adaptation aux réalités du mois sacré, l’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA) a dévoilé un programme spécial pour faciliter les déplacements des citoyens et des visiteurs durant le Ramadan 2025.

L’une des mesures phares de ce plan consiste en la mise en place de lignes nocturnes spéciales reliant la Grande Mosquée d’Alger à plusieurs quartiers stratégiques, dont Kouba et la zone résidentielle de Hammadi, située dans la wilaya de Boumerdès.

Cette initiative permettra aux fidèles de se rendre plus facilement aux prières du Tarawih et aux nombreuses activités religieuses et culturelles qui rythmeront les nuits d’Alger.

Avec ces nouveaux services, les habitants et visiteurs de la capitale pourront profiter d’un transport fluide et accessible pour découvrir Alger sous une ambiance unique, empreinte de spiritualité et de convivialité.