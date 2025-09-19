Veto américain sur Gaza : la voix forte de l’Algérie résonne à New York

À New York, jeudi soir, le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, l’ambassadeur Amar Bendjama, a vivement dénoncé l’échec du Conseil de sécurité à adopter un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.

Le texte, soutenu par 14 membres sur 15, a été bloqué par le veto des États-Unis. Une décision qui, selon Bendjama, constitue « une nouvelle tache sur la conscience de l’humanité ».

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune préside une réunion du Haut Conseil de sécurité

Dans une intervention marquée par une forte charge émotionnelle, le diplomate algérien s’est directement adressé au peuple palestinien :

« Nous, Algériens, vous entenderons. Pardonnez-nous, surtout vous à Gaza, qui êtes sous les flammes et les décombres. Pardonnez-nous parce que ce Conseil n’a pas pu sauver vos enfants, protéger vos femmes, vos médecins, vos journalistes ni vos travailleurs humanitaires. »

Il a rappelé le bilan tragique du conflit israélo-palestinien : plus de 18 000 enfants tués, 12 000 femmes assassinées, des milliers de blessés, des centaines de journalistes et de soignants ciblés.

Condamnation de l’inaction internationale face à la crise à Gaza

Pour Amar Bendjama, l’impuissance du Conseil de sécurité ne relève pas d’un hasard mais d’un « déséquilibre structurel » dans le système international. Ce veto américain bloque toute action concrète pour la paix.

« Le régime d’impunité dont bénéficie l’occupant n’est pas lié au droit international, mais à l’injustice et à l’alignement politique de certaines puissances. »

🟢 À LIRE AUSSI : Sommet arabe-islamique : Tebboune plaide pour des sanctions contre l’occupation israélienne

L’Algérie réaffirme son soutien indéfectible au peuple palestinien

Le diplomate a accusé Israël de crimes systématiques : bombardements d’hôpitaux, d’écoles, de camps de réfugiés, attaques contre des médiateurs et destruction de toute perspective diplomatique.

Bendjama a réitéré la position ferme de l’Algérie, en écho aux engagements du président Abdelmadjid Tebboune :

« L’Algérie ne renoncera jamais au peuple palestinien. Elle continuera à exiger la création d’un État palestinien avec Al-Qods Al-Charif pour capitale. »

Il a salué le courage des 14 membres du Conseil ayant voté pour la résolution, estimant que « l’histoire ne jugera pas nos discours, mais nos actes ».

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie dénonce la plainte malienne devant la CIJ : « Une manœuvre éhontée »

Un appel à l’action internationale pour Gaza

En conclusion, le représentant permanent a lancé un appel sans ambiguïté pour mettre fin au conflit à Gaza:

« Le choix est clair comme le soleil : soit on agit pour arrêter l’épuration à Gaza, soit on se place parmi les complices. »

La situation humanitaire à Gaza demeure critique, nécessitant une intervention internationale immédiate.