Verts d’Europe : Slimani passeur décisif, débuts prometteurs pour Ounas

Islam Slimani a réussi à délivrer sa première passe décisive cette saison avec le Stade Brestois face à Strasbourg. Adam Ounas, quant à lui, a fait de bons débuts avec sa nouvelle équipe, le LOSC Lille.

Reconduit parmi le onze de départ, Islam Slimani a joué l’intégralité du match ayant opposé le Stade Brestois au RC Starsbourg. Certes, il n’a pas marqué, mais il s’est distingué par une passe décisive. On jouait la 6′, il sert Lees Melou d’une belle passe qui parvient à ouvrir le score.

Alors que l’autre international algérien Haris Belkebla a également joué tout le match, Youcef Belaili l’a débuté à partir du banc des remplaçants. Incorporé lors de la deuxième mi-temps, il n’a finalement pas pu apporter le plus escompté, dans un match où le SB29 a concédé un nouveau faux pas à la maison (1-1), malgré une supériorité numérique depuis la 31’, à la suite de l’expulsion de Prcic du côté de Strasbourg.

Le Stade Brestois aura donc enchainé une troisième contre-performance de suite. Il occupe la 17e place au classement général de la Ligue 1 Uber Eats avec 6 points seulement au compteur . La bande à Michel Der Zakarian sera appelée à remettre en question pour quitter la zone rouge au tableau.

Ounas réussi son baptême de feu

Arrivée au LOSC Lille la fin de la semaine écoulée, Adam Ounas n’a pas tardé pour effectuer son baptême de feu avec sa nouvelle équipe. En effet, il a été retenu pour le match de cet après-midi face à Montpellier. C’est lors de la deuxième période qu’il a fait sa première apparition officielle sous le maillot lillois.

Le moins que l’on puisse dire, est que l’ex-napolitain a fait une entrée réussie. Il a apporté le plus escompté au compartiment offensif et contribué à la brillante victoire de son équipe. Des débuts prometteurs pour le jeune ailier algérien. On espère qu’il puisse confirmer lors du prochain rendez-vous face à l’Olympique de Marseille.