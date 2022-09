Verts d’Europe : Slimani et Brest dans le dur, Bentaleb buteur à Nice

C’est cet après-midi que les autres matchs de la 8e journée de la Ligue 1 Uber Eats ont eu lieu. Si Nabil Bentaleb a offert la victoire au SCO Angers à Nice, Islam Slimani peine à renouer avec les filets avec le Stade Brestois. Ce dernier concède un énième faux pas à la maison et fait parti désormais des équipes menacées par la relégation.

L’OGC Nice de Youcef Atal, Hicham Boudaoui, Bilal Brahimi et Andy Delort a reçu cet après-midi le SCO Angers de Nabil Bentaleb et Ilyes Chetti. Un match où les « Scoïstes » se sont imposés par la plus petite des marges, grâce à un but splendide de Bentaleb, sur un puissant tir des 20 mètres, mettant ainsi le cuire en plein lucarne et ne laissant aucune chance au portier adverse Schmeichel.

Un but qui lui fera de bien avant d’effectuer son grand retour en sélection. Quant à son compatriote Ilyes Chetti, il s’est contenté de suivre le match à partir du banc des remplaçants. Coté OGC Nice, Andy Delort a été aligné parmi le onze de départ, mais sans parvenir à retrouver le chemin des filets. Ses coéquipiers Youcef Atal, Hicham Boudaoui et Bilal Brahim ont été incorporés lors de la deuxième mi-temps du match.

Slimani et Brest dans le dur

Toujours concernant nos internationaux évoluant en France, Islam Slimani et Haris Belkebla (Youcef Belaïli suspendu) ont affronté cet après-midi avec le Stade Brestois l’AC Ajaccio. Les Bretons n’arrivent toujours pas à sortir la tête de l’eau, en concédant une nouvelle défaite à la maison face à lanterne rouge (0-1). C’est le faux pas de trop, faut-t-il le dire, qui met Brest en danger, puisqu’il occupe désormais la 19e place au tableau avec 5 points seulement au compteur.

Reconduit comme titulaire, Islam Slimani peine toujours à débloquer son compteur buts. Ce qui a incité son entraineur Michel Der Zakarian de le faire sortie en 2e mi-temps. Quant à Haris Belkebla, il a joué l’intégralité du match.