Verts d’Europe : semaine exceptionnelle pour les joueurs algériens

Les internationaux algériens qui évoluent en Europe ont réalisé de bonnes performances avec leurs différents clubs cette semaine. Cela soulage le sélectionneur national Djamel Belmadi en vue du prochain stage en mois de mars.

Les joueurs de la sélection nationale ont passé une agréable semaine avec leurs différents club en Europe. Islam Slimani et Adem Zorgane en Belgique, Andy Delort et Youcef Belaïli en France ou encore Said Benrahma en Angleterre ont marqué des buts. Tandis que Riyad Mahrez et Hicham Boudaoui ont réalisé de bonnes performances.

Il faut dire que cela soulage le sélectionneur national Djamel Belmadi. En attendant le retour d’Ismael Bennacer, il souhaite que ses cadres enchainent les bonnes performances car il mise beaucoup sur eux en prévision de la double-confrontation face au Niger la fin du mois en cours.

Delort renoue enfin avec les filets

En France, Youcef Belaïli a enregistré un retour gagnant avec l’AC Ajaccio. Buteur et étant derrière le deuxième but, il aura été le grand artisan de la précieuse victoire décrochée par son équipe face à Troyes.

Andy Delort, quant à lui, a enfin débloqué son compteur but avec le FC Nantes hier soir, à l’occasion du match face au RC Lens en Coupe de France. Il a marqué deux buts sur pénalty, certes, mais le doublé lui a fait beaucoup du bien sur le plan mental, notamment après avoir été sifflé par les supporters nantais lors du précédent match. Un doublé qui a permis aux Canaris de valider leur billet qualificatif pour la demi-finale de la compétition.

Enfin, Hicham Boudaoui, qui monte en puissance, a fourni une belle prestation face à Monaco le week-end dernier. Il a été récompensé puisqu’il a figuré dans le onze type de la 25e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Mahrez passeur décisif, Benrahma sur une courbe ascendante

En Angleterre, Riyad Mahrez a été l’un des grands artisans de la qualification de Manchester City pour les quarts de finale de la Coupe d’Angleterre aux dépens de Bristol (3-0). Ayant retrouvé sa place de titulaire, il a délivré une passe décisive, améliorant ainsi ses stats lors de l’actuel exercice.

Dans la même compétition, Said Benrahma a inscrit un but face à Manchester United. Hélas, ce but n’a pas suffi à West Ham pour se qualifier pour les quarts. Mais le joueur continue à enchainer les bonnes performances, lui qui a délivré deux passes décisives lors du précédent match en championnat face à Nottingham Forest.

Nouveau banger de Said Benrahma, cette fois-ci à Old Trafford. pic.twitter.com/nfdwUZ2dTm — We love Algerian football 📐 (@lucarne_dz) March 1, 2023

Slimani et Zorgane buteurs en Belgique

En Belgique, Islam Slimani s’est distingué par un doublé avec Anderlecht face à Standard de Liège. Avec trois buts au compteur, il affiche une grande efficacité. Pourvu que ça dure le plus longtemps possible.

Adem Zorgane était lui également buteur avec Charleroi face à K Saint-Trond. En plus de la bonne forme qu’il affiche, il se distingue par d’importants buts. En effet, c’est son troisième but lors des trois derniers matchs.