Verts d’Europe : époustouflant Aouar, Bennacer et Gouiri brillent, coup dur pour Benrahma

Houssem Aouar, Ismael Bennacer et Amine Gouiri ont brillé avec leurs clubs respectifs, l’AS Rome, l’AC Milan et le Stade Rennais. En revanche, Said Benrahma a reçu un coup dur.

Laissé sur le banc pendant trois matchs, Houssem Aouar a retrouvé sa place de titulaire à l’occasion du match d’hier soir face à la Fiorentina. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fourni une bonne performance, montrant ainsi son potentiel de jouer titulaire. La cerise sur le gâteau, c’est le but qu’il a inscrit et qui a permis à l’AS Rome de revenir avec un précieux point de son déplacement (2-2).

L’entraineur de la Louve, Daniele De Rossi, n’a pas tari d’éloges sur le milieu de terrain de la sélection nationale. « Il est fort, très fort. Il a marqué un bon but. Je suis content car ça va lui donner plus de confiance. Je suis heureux qu’il ait joué tout le match. Avec son moral qui monte en flèche, Aouar peut nous donner un gros coup de main ». A-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

Toujours en Italie, Ismael Bennacer a été titularisé avec l’AC Milan lors du match face à son ex-équipe Empoli. Pour son retour dans le onze, il a livré une belle prestation, récompensée par la meilleure note du match (7,9/10).

