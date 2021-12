Verts d’Europe : coup dur pour Djamel Belmadi

Alors que l’édition 2022 de la Coupe d’Afrique des Nations est prévue pour très bientôt, les mauvaises nouvelles et les obstacles qui font face à ce grand tournoi footballistique du continent ne cessent de s’enchainer.

En effet, les sélections africaines participantes à ladite compétition, dont la sélection nationale de Djamel Belmadi, viennent de recevoir une mauvaise nouvelle de la part de la FIFA.

Dans une correspondance adressée à la Fédération algérienne de football, la FIFA a indiqué que les joueurs algériens, évoluant dans les clubs européens et concernés par les matchs officiels avec ses derniers, sont obligés de rester avec leurs équipes, et ce, entre le 27 décembre et le 3 janvier.

Une nouvelle désagréable pour le coach Djamel Belmadi, qui risque d’affecter son programme d’entrainement avant la CAN, prévu à partir de ce lundi, notamment avec l’absence de ses stars, à savoir Riyad Mahrez (Manchester City) et Said Benrahma (West Ham United).

Mahrez et Benrahma participent-ils aux matchs amicaux ?

Lesdits footballeurs risquent également, à ne pas participer au match amical avec leurs coéquipiers, face à la Gambie, qui est prévu le 1er janvier 2022 à Doha au Qatar. Ainsi, il est peu probable que ces derniers participent au deuxième match face au Ghana, le 5 janvier 2022.

Il convient d’indiquer que le capitaine des Verts Riyad Mahrez, serait au rendez-vous avec son club anglais des Citizens, dans une rencontre l’opposant à Brentford FC ce mercredi 29 décembre, et un autre match prévu le 1er janvier 2022 face à Arsenal.

Quant à son coéquipier Said Benrahma, celui-ci est concerné par les confrontations face à Watford FC ce mardi 28 décembre et Crystal Palace FC le 1er janvier.