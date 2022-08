Verts d’Europe : Benrahma contribue à la 1ère victoire de West Ham

Said Benrahma a contribué à la première victoire de la saison de West Ham face à l’Aston Villa. Auteur d’une entrée réussie, il aura envoyé un signal fort à son entraineur David Moyes.

Après avoir enchainé les contre-performances, West Ham a enfin mit fin à quatre matchs de disette. En effet, il a réalisé sa première victoire de la saison face à Aston Villa en déplacement. La bande à David Moyes s’est imposée par la plus petite des marges, signé l’Espagnol Pablo Fornals 76’.

Les « Hummers » espèrent que la victoire va provoquer le déclic tant attendu. Ils seront appelés à confirmer lors du match de mercredi qui les opposera à Tottenham Hotspurs.

Benrahma auteur d’une entrée réussie

C’est à partir du banc des remplaçants que Said Benrahma a débuté le match ayant opposé West Ham à Aston Villa. Incorporé lors de la deuxième mi-temps, l’attaquant international algérien a fait une entrée réussie.

En effet, il a apporté un grand plus au compartiment offensif de son équipe. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a contribué à la première victoire de la saison de West Ham. Le joueur semble plus que jamais déterminé de retrouver son meilleur niveau et s’imposer ainsi de nouveau comme un titulaire indiscutable au sein de son équipe.

L’attaquant ailier de la sélection nationale semble bien parti de figurer parmi le onze de départ qui débutera le prochain match face à Tottenham. Ce sera l’occasion de gagner d’autres points pour espérer arracher une place de titulaire.

A noter que l’entraineur David Moyes n’a, encore une fois, pas salué la bonne performance de Benrahma. Il s’est juste contenté d’évoquer la grande importance de la première victoire de la saison.