Verts d’Europe : Belaïli, le joueur algérien le plus décisif

Youcef Belaïli a réalisé de très bonnes performances avec l’AC Ajaccio depuis son arrivée le mois d’octobre dernier. Ses statistiques font de lui le joueur algérien le plus décisif dans le top 5 européen de la saison 2022/2023.

Après avoir galéré en Bretagne avec le Stade Brestois, Youcef Belaïli a retrouvé la joie de vivre à la Corse. En rejoignant l’AC Ajaccio, il a trouvé tous les moyens de réussite. En quatre mois seulement, l’attaquant de la sélection nationale a réussi à s’imposer comme un élément incontournable au sein de son équipe. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a contribué à plusieurs succès de la formation ajacienne.

Auteur de 5 buts et 5 passes décisives, l’ailier gauche de la sélection nationale a été impliqué dans 10 buts de l’AC Ajaccio cette saison. Tout ça en 12 matchs seulement, dont 10 titularisations. Des statistiques qui font de lui le joueur algérien le plus décisif dans les grands cinq championnats européen de la saison 2022/2023.

Il est à rappeler que la direction de l’AC Ajaccio a attribué le numéro 10 à Youcef Belaïli. Et ce, en guise de récompense de ses bonnes performances depuis qu’il a rejoint le club.

𝙔𝙊𝙐𝘾𝙀𝙁 𝘽𝙀𝙇𝘼Ï𝙇𝙄 à la 🪄 ➡️ Impliqué dans 10 buts cette saison en Ligue 1 (5 buts, 5 assists), Youcef Belaïli (Ajaccio) est le joueur algérien le plus décisif dans le Top 5 européen en 2022/23 ! 𝗖𝗥𝗔𝗖𝗞 🇩🇿🔥 pic.twitter.com/5vpsdlNTWY — AC Ajaccio (@ACAjaccio) February 3, 2023

Belaïli s’incline face à Delort

Après s’être imposé en déplacement face au SCO Angers, l’AC Ajaccio est tombée à la maison, à l’occasion de la réception du FC Nantes. En effet, il s’est incliné sur le score de deux buts à zéro.

Sans surprise, le coach ajaccien Olivier Pantaloni a reconduit Youcef Belaïl parmi le onze de départ. Mais il n’a pu faire la différence avec une seule frappe cadrée dans le match. L’international algérien sera remplacé dans le dernier quart d’heure par Moussa Djitté (74′).

Côté FC Nantes, Andy Delort débutera sur le banc et fera son entrée en fin de match (75′). Nantes prend 7 points de plus sur le premier de la zone rouge et l’AC Ajaccio se voit perdre sa 17e place au profit de Strasbourg après leur victoire face à Montpellier (2-0) et se voit donc 18e avec 18 points.