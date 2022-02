Verts de l’Europe : Riyad Mahrez dans le viseur du PSG

Le brouillard qui entoure la situation future de Riyad Mahrez pourrait arranger les affaires du Paris Saint-Germain. En effet, le contrat de l’algérien avec Manchester City prend fin en juin 2023. Mais le club anglais n’a pas encore tranché au sujet de sa prolongation.

Le niveau affiché ces derniers temps par le capitaine de l’équipe d’Algérie redistribue à nouveau les cartes au sein de l’équipe de Pep Guardiola et laisse les dirigeants des Cityzens perplexes. Aucune proposition de renouvellement de contrat n’est sur la table du manager de Riyad Mahrez, ce qui ne laisse pas le PSG indifférent.

Le club de la capitale française pourrait perdre son attaquant Kylian Mbappé cet été, surtout que ce dernier a déclaré sa flamme pour le club madrilène du Real Madrid. En haut lieu parisien, le nom de Riyad Mahrez se chuchote de plus en plus pour remplacer le jeune champion du monde.

Un vieux souhait de Nasser al-Khelaïfi

Malgré son mercato stratosphérique l’été dernier, le PSG ne cesse de chercher des recrues pour atteindre son objectif ultime, la League des Champions. En effet, le mois d’août 2021 a été chaud bouillant pour l’équipe parisienne. Le projet des qataris a réussi à attirer de nombreux joueurs de classe mondiale.

Pour rappel, les deux anciens capitaines du Real Madrid et du FC Barcelone, Sergio Ramos et Lionel Messi, ont fait cap sur Paris et le portier italien Gianluigi Donnarumma a suivi le même chemin dans la foulée. Le néerlandais Georginio Wijnaldum a complété le mercato historique de l’équipe de Paris.

Toutes ces signatures ont été gratuites, ce qui a provoqué un tremblement de terre dans le monde du football. Néanmoins, Nasser al-Khelaïfi reste sur sa faim, lui qui n’a jamais caché son intention de faire signer un joueur arabe pour accentuer la main mise de l’émir du Qatar sur le club francilien. Le Fennec pourrait être la prochaine bonne affaire du Paris Saint-Germain.