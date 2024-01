Versement d’un bourse aux étudiants palestiniens en Algérie : le montant dévoilé

Le conseiller du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abd el-Djabar Daoudi, a révélé aujourd’hui, mardi, dans une déclaration exclusive à la chaine arabophone Ennahar, le versement d’une somme de 10 000 dinars en faveur des étudiants palestiniens en Algérie.

Selon ce même intervenant, cette bourse a été attribuée à environ 1000 étudiants palestiniens. Le ministre a également adressé des courriers à tous les directeurs d’établissements universitaires ainsi qu’aux directeurs des services universitaires, les incitant à se rapprocher des résidences des étudiants palestiniens pour prendre soin d’eux.

En plus du versement financier, le ministre a pris des mesures supplémentaires en appelant les directeurs d’établissements universitaires et les responsables des services universitaires à s’impliquer activement dans la prise en charge des étudiants palestiniens. L’objectif est de garantir leur bien-être et leur confort pendant leur séjour en Algérie.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari avait annoncé, lundi, le versement d’une bourse conséquente au profit des étudiants palestiniens qui poursuivent leurs études en Algérie, et ce en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.