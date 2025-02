Versement des pensions de retraite : la CNR propose 2 options aux retraités

La Caisse Nationale des Retraites (CNR) vient de révéler une mesure qui facilitera le quotidien de milliers d’anciens travailleurs algériens. Ces derniers ont la possibilité de choisir et de modifier la méthode de réception de leur pension de manière simple et rapide.

Sur sa page Facebook, la CNR a rappelé que les bénéficiaires des pensions peuvent opter pour le mode de versement qui leur convient le mieux, selon leurs préférences et besoins quotidiens.

En effet, la Caisse Nationale des Retraites intensifie ses efforts pour moderniser et améliorer l’accessibilité aux services publics en Algérie. Ainsi, faciliter le quotidien des retraités algériens. Que ce soit à travers la limitation des déplacements aux agences, grâce à son application RetraiteDZ qui regroupe une panoplie de fonctionnalités pratiques. Ou par la simplification des démarches administratives, notamment le choix du canal de versement des pensions.

🟢 À LIRE AUSSI : 75 % du salaire de base est versé aux travailleurs de ce secteur en cas d’arrêt temporaire

CNR : versement de la retraite sur compte bancaire ou postal, à vous de choisir !

La CNR a annoncé aujourd’hui, 09/02/2025, que les retraités ont la possibilité de choisir le canal par lequel ils reçoivent leur pension. Deux options sont offertes :

Passer d’un compte postal à un compte bancaire : il suffit de fournir le numéro d’identification bancaire (RIB) pour effectuer le transfert vers un compte bancaire ;

: il suffit de fournir le numéro d’identification bancaire (RIB) pour effectuer le transfert vers un compte bancaire ; Passer d’un compte bancaire à un compte postal : de même, pour ceux qui préfèrent recevoir leur pension sur leur compte postal, il leur suffit de communiquer leur numéro d’identification postal (RIP) ;

Cette possibilité permet de garantir une plus grande souplesse et de répondre aux besoins variés des retraités, qu’ils privilégient la sécurité d’un compte bancaire ou la simplicité d’un compte postal.

🟢 À LIRE AUSSI : Augmentation du SNMG en Algérie : pourquoi l’UGTA avance à pas comptés ?

Par ailleurs, la Caisse Nationale des Retraites invite les retraités à suivre de près toute actualité relative à leurs droits et à leurs prestations. Pour ce faire, il suffit de s’abonner à la chaîne YouTube de la CNR (cliquez-ici) et d’activer les notifications. Un geste simple qui permet de rester à jour sur les nouvelles mesures et les évolutions des conditions de vie des retraités en Algérie. Vous y trouverez également différents tutoriels, expliquant en détails l’utilisation de ses différents services, notamment ceux disponibles sur son application, RetraiteDZ.

En somme, cette mesure, que la CNR vient de rappeler, offre plus de liberté et de praticité aux retraités. Ainsi, elle témoigne de la volonté de simplifier les démarches administratives et de rendre la gestion des pensions plus adaptée aux besoins de chacun.

🟢 À LIRE AUSSI : Logements à partir de 220 millions : tout savoir sur la formule LPA (prix, conditions, inscription)