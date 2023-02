Versement des hausses salariales avant Ramadan 2023, affirme Tebboune

D’après un communiqué rendu public par la Présidence de la République, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a accordé une entrevue à des représentants de la presse nationale, qui a été diffusé aujourd’hui, le vendredi 23 février 2023, à 21 heures, sur les chaines de la Radio et de la Télévision nationale.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a abordé plusieurs sujets, qui touchent de près la vie du citoyen. Il a abordé le sujet de la numérisation, qu’il estime comme nécessaire, déplorant qu’il appelle à l’adoption de cette dernière depuis 3 ans et que jusque-là ceci n’est pas encore réalisé. Souliganant que l’adoption de la numérisation « ce sera une réalité, que ce soit par la volonté ou par la force », en plus de la question du développement, à propos de laquelle il a déclaré : « Mon ennemi actuel, c’est le manque de développement. »

De plus, il a souligné qu’il n’y a pas eu de démolitions ou d’expulsions de maisons habitées illégalement pendant la saison hivernale.

De plus, le chef de l’Etat est revenu sur les importations, en disant que la pénurie n’est pas permise, car la production nationale est disponible, précisant qu’il ne doit pas y avoir de restrictions des importations concernant les besoins de base des citoyens.

Les augmentations salariales versées avant le mois de Ramadan

En outre, il a révélé aussi que 600 000 dossiers d’emploi seront ouverts au cours de l’année en cours, en déclarant « je me suis engagé à régler 600 000 dossiers d’emploi, et avant décembre 2023, il n’y aura plus de CDD ».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rassuré les travailleurs, affirmant que les augmentations salariales prévues seront versées avant le mois sacré du Ramadan.

Au cours de cette rencontre, le président Tebboune a également abordé la question du droit syndical, soulignant qu’il est « constitutionnellement garanti ».