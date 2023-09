Versement allocation chômage – Mawlid Nabawi : l’ANEM fait une annonce importante

L’Agence Nationale pour l’Emploi (ANEM) a révélé hier, le mardi 26 septembre une avance dans la date de versement des allocations de chômage, en raison du Mawlid Nabawi qui coïncide cette année avec le jeudi 28 septembre, date à laquelle le versement de cette dernière se fait habituellement.

En effet, c’est dans un communiqué sur sa page officielle Facebook, que l’ANEM a expliqué que compte tenu de la coïncidence entre la date de la célébration de la naissance du Prophète (PSL)le 28 septembre, jour prévu pour le versement des allocations de chômage, une modification a été apportée, et le versement est donc avancé à aujourd’hui, le mercredi 27 septembre 2023.

Pour garantir que tous les bénéficiaires soient au courant de cette modification, des messages texte (SM) ont été envoyés à chacun d’entre eux, selon ce même communiqué de l’ANEM. Il est fortement recommandé aux personnes concernées de vérifier leurs téléphones mobiles pour consulter ces messages.

Les offres d’emploi non-pourvues depuis plus de 3 mois seront annulées

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a annoncé hier, lors d’une visite de travail et d’inspection à Tiaret, une mesure visant à faciliter les démarches de recrutement. En effet, les offres d’emploi déposées à l’Agence nationale de l’emploi (Anem) et restant non-pourvues pendant plus de 3 mois seront annulées.

L’objectif de cette instruction est de permettre aux demandeurs d’emploi de réellement bénéficier des postes proposés par les émetteurs d’offres d’embauche. En annulant les offres non-pourvues depuis plus de 3 mois, il sera possible de dynamiser le marché du travail en favorisant l’entrée des demandeurs d’emploi dans le monde professionnel.