Vers une université de 4e génération : Baddari lance deux dispositifs pour soutenir l’économie innovante

L’Université d’Alger 1 Benyoucef-Benkhedda franchit un nouveau cap dans son rôle au service de l’économie nationale. Ce jeudi, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a inauguré un incubateur d’affaires et une maison d’entrepreneuriat sur le campus. Concrétisant la vision stratégique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la période 2024-2029.

Cette initiative vise à transformer les idées innovantes des étudiants et chercheurs en projets concrets et en start-up capables de générer de la valeur économique. Selon M. Baddari, « l’université algérienne constitue désormais une valeur ajoutée pour l’économie innovante et numérique, vu son rôle important dans la création de richesses ».

L’Université d’Alger 1 se positionne ainsi comme un acteur central dans le développement d’une économie basée sur la créativité et l’entrepreneuriat scientifique.

Inauragtion d’un incubateur d’affaires et d’une maison d’entrepreneuriat : innovation et start-up au cœur de la stratégie

« L’université avance résolument vers l’université de 4e génération, en permettant notamment aux étudiants de concrétiser leurs idées créatives. À travers la création de start-up et l’obtention de brevets d’invention pouvant être investis », a précisé le ministre.

Pour matérialiser cette ambition, l’établissement recense actuellement :

7 labels pour des entreprises ou projets innovants

27 micro-entreprises économiques

3 filiales économiques

L’incubateur d’affaires et la maison d’entrepreneuriat inaugurés ont pour vocation de soutenir les porteurs de projets universitaires, de leur fournir encadrement, formations et accompagnement pour transformer les idées en start-up opérationnelles. Une salle intelligente destinée aux enseignants complète ce dispositif, renforçant l’usage des technologies dans l’enseignement et l’innovation pédagogique.

Partenariats et collaborations pour booster l’entrepreneuriat universitaire

Dans la continuité de cette stratégie, l’Université d’Alger 1 a signé six conventions avec des établissements économiques, académiques et bancaires. Ces partenariats ont pour objectif :

De faciliter les stages pratiques pour les étudiants

D’encadrer et accompagner les start-up et micro-entreprises

De soutenir les porteurs d’idées et projets universitaires par des conseils et des formations

Cette approche illustre la volonté de l’université de jouer un rôle direct dans la création de valeur économique et d’ouvrir de nouvelles opportunités aux jeunes talents algériens. Tout en renforçant le lien entre le monde académique et le secteur productif.