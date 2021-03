Vers une régulation des prix des viandes pendant le Ramadan

Depuis plusieurs semaines, les prix de la viande rouge et blanche sur les marchés de gros et de détail connaissent une hausse sensible dans plusieurs wilayas d’Algérie, une variation brutale des prix du poulet, de la dinde, des viandes de bœuf et de mouton.

Le Directeur de l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV), Mohamed Kharroubi, a déclaré mardi que le ministère du Commerce avait pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le marché est approvisionné en viande blanche et rouge, à des prix raisonnables tout au long du mois sacré du Ramadan.

« On a entamé des arrangements et des réunions de coordination entre les différents secteurs concernés pour contrôler les différents produits agricoles qui financeront les marchés, ainsi que la mise en place de points de vente pour approvisionner le citoyen à des prix compétitifs auprès des investisseurs agricoles directement », a déclaré Mohamed Kharroubi.

Le même responsable a souligné qu’il y a une abondance de produits agricoles sur les marchés et de bonne qualité, grâce aux efforts des agriculteurs et des élévateurs malgré l’épidémie de coronavirus, soulignant que les mesures et les facilitations gouvernementales ont permis la circulation des agriculteurs et la commercialisation de leurs produits à des prix inférieurs au prix de référence.

Des mesures prises

En ce qui concerne la viande blanche, Kharroubi a déclaré que sa production dépasse 5 millions de quintaux par mois, et que l’Office national a stocké des quantités importantes pour assurer l’approvisionnement régulier des citoyens pendant le mois de Ramadan.

Le même responsable a souligné que les prix actuellement varient entre 360 et 370 dinars par kilogramme, et ce, en raison de l’augmentation des prix de l’aliment de volaille, sur les marchés internationaux.

Concernant la viande rouge, Kharroubi a rassuré que des travaux sont en cours pour combler le déficit de cette matière en important des vaches vivantes afin d’assurer l’approvisionnement du marché tout au long du mois sacré et de s’assurer que les prix sont quelque peu stables. L’Algérie produit plus de 5,3 millions de tonnes de viande rouge. Les moutons représentent 60 % de la production nationale totale de cette viande, tandis que les vaches représentent 30 % et le reste, 10 %.