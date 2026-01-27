Vers une pause de l’immigration régulière en France ? Darmanin propose 2 à 3 ans de suspension

Lors de son passage sur LCI, dimanche soir, Gérald Darmanin a dévoilé une proposition de stratégie migratoire pour l’horizon 2027. Le ministre français de la Justice propose de suspendre l’immigration régulière pendant deux à trois ans, avant d’instaurer un système de quotas, dont le volume serait fixé en concertation avec les Français.

Sur le plateau de LCI, le ministre a détaillé sa vision : après la suspension, la politique migratoire basculerait vers une gestion par quotas. La dimension inédite de cette proposition réside dans le recours au référendum pour en déterminer l’ampleur.

Lors de cette intervention, Gérald Darmanin pointe du doigt un paradoxe français : la volonté politique de réduire les flux migratoires se heurte aux besoins réels dans des secteurs en tension, comme l’agriculture, le bâtiment ou la restauration. Selon lui, il est important pour son pays de sortir de cette « hypocrisie » qui consiste à réclamer moins d’étrangers tout en continuant à octroyer des visas pour combler les pénuries de main-d’œuvre.

Le ministre français de la Justice rappelle notamment que le taux de chômage des étrangers dépasse de cinq points la moyenne nationale, une anomalie à ses yeux dans un contexte de forte demande de personnel : « 7-8 % , c’est encore très important. (…) Cinq points de plus pour les étrangers. Et en même temps, on cherche à faire venir de la main-d’œuvre ».

Pour répondre à ce déséquilibre, Gérald Darmanin propose un moratoire sur l’immigration régulière d’une durée de deux à trois ans. Cette mesure ciblerait prioritairement le regroupement familial et les flux de travailleurs. Toutefois, le ministre prévoit des dérogations ciblées pour répondre aux besoins stratégiques du pays, notamment en faveur des professionnels de santé, des chercheurs et de certains profils d’étudiants.

Selon Darmanin, cette pause migratoire doit impérativement s’accompagner d’une revalorisation salariale. En limitant l’apport de main d’œuvre étrangère, le ministre entend contraindre les employeurs à augmenter les rémunérations pour rendre les métiers pénibles plus attractifs. L’idée est de réorienter les emplois actuellement sous-payés vers les Français ou les résidents étrangers déjà installés.

Au terme de ce moratoire, Gérald Darmanin préconise de s’inspirer du modèle canadien en instaurant des quotas migratoires dont le volume serait directement soumis à l’arbitrage des Français. Parallèlement, le garde des Sceaux écarte toute régularisation massive, ne l’envisageant qu’au cas par cas pour des profils exemplaires. Il concède toutefois que l’application de ce programme exigerait une révision de la Constitution.

