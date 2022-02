Vers une baisse des prix chez Air Algérie : 10 destinations exonérées de TVA

Bonne nouvelle pour les habitants du sud de l’Algérie, mais aussi pour les algériens passionnés par le tourisme local. Le Ministère des transports vient d’annoncer une exonération de TVA pour dix destinations.

Dans un communiqué rendu public ce lundi 21 février, le département d’Aïssa Bekkai a annoncé l’entrée en vigueur de l’exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour dix destinations vers le sud de l’Algérie.

Avec cette exonération de la TVA, les billets depuis et vers le sud de l’Algérie vont connaitre une baisse importante de prix qui pourrait aller jusqu’à 19 pourcents.

« Conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi de finances de 2022 concernant l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée des billets d’avion pour les passagers arrivant ou se dirigeant vers le Grand Sud (…) Cette mesure concerne les vols de transport aérien à destination et en provenance des aéroports suivants : Adrar, Bordj Badji Mokhtar et Djanet », lit-on dans le communiqué.

Selon la même source, il s’agit également des aéroports de : Illizi, In Guezzam, In Salah, Tamanrasset, Tindouf, Timimoun et In Amenas.

Dans le même communiqué, le ministère des transports a tenu à préciser que d’autres destinations allaient être exonérées de la TVA dans un avenir proche, soit après l’adoption de la Loi de Finances complémentaire (LFC) 2022.

Air Algérie : 14 destinations internationales au Menu

Pour rappel, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a dévoilé, le 16 février, un récapitulatif de son programme de vols internationaux.

En tout, Air Algérie de et vers 14 destinations internationales. Avec la France, la compagnie nationale opère des vols avec les deux aéroports de Paris, mais aussi vers Marseille.

La compagnie aérienne opère également des vols avec l’Espagne (Barcelone) chaque mardi, mercredi, vendredi et samedi. D’un autre côté, trois vols entre Rome et Alger qui sont prévus chaque samedi, mardi et jeudi et un vol avec Moscou en aller-retour chaque vendredi.

Le programme des vols internationaux vers d’autres destinations :

• Alger — Montréal — Alger : chaque mardi, jeudi et samedi ;

• Alger — Dubaï : chaque dimanche et jeudi ;

• Dubaï – Alger : chaque lundi et vendredi ;

• Alger — Londres — Alger : dimanche et mardi ;

• Alger — Tunis — Alger : mercredi, vendredi et dimanche ;

• Alger — Istanbul — Alger : chaque dimanche, lundi, mercredi et jeudi ;

• Alger — Le Caire — Alger : lundi et vendredi ;

• Alger — Genève — Alger : un vol hebdomadaire chaque samedi ;

• Alger – Frankfurt : dimanche, mercredi, vendredi.