Vers une baisse des prix des fruits et légumes pour la 2ème semaine de Ramadan ?

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans, Hadj Tahar Boulnouar, constate une baisse significative des prix des fruits et légumes à la fin de la première semaine du Ramadan. Comparé au premier jour du mois sacré, la baisse atteint 20 % par kilogramme.

Selon Boulnouar, plusieurs raisons expliquent cette baisse des prix sur le marché des fruits et légumes. Tout d’abord, il y a une stabilité de la demande, ainsi que l’annulation des fermetures hebdomadaires des marchés. De plus, une abondance d’offre est constatée, notamment avec l’arrivée de quantités supplémentaires de produits agricoles des régions désertiques, telles que Biskra, Ouargla et Aïn Salah.

Pour le début de la deuxième semaine du Ramadan, voici les prix moyens de certains produits, selon le même intervenant : les tomates à 110 DZD, les pommes de terre à 70 DZD, les courgettes à 40 DZD, la laitue à 100 DZD, les carottes à 60 DZD, les poivrons doux à 160 DZD, les betteraves à 60 DZD, les oranges à 120 DZD, les pommes à 290 DZD et les bananes à 350 DZD.

Il est clair que ces chiffres reflètent une tendance à la baisse des prix des produits essentiels pour les consommateurs durant le mois de jeûne. Cette diminution est le résultat d’une conjonction de facteurs favorables, notamment une offre abondante et une demande stable.

Perspectives encourageantes pour les consommateurs

Cette baisse des prix est une bonne nouvelle pour les ménages, qui voient ainsi leur pouvoir d’achat augmenter pendant le Ramadan. Les prix plus bas des fruits et légumes permettent aux familles de mieux gérer leur budget et de bénéficier de produits frais et sains pendant ce mois sacré.

En plus des avantages pour les consommateurs, cette baisse des prix peut avoir un impact positif sur l’économie locale. En encourageant la consommation des produits locaux, elle soutient les agriculteurs et les commerçants locaux, renforçant ainsi l’économie régionale.

En conclusion, la baisse des prix des fruits et légumes pour le début du Ramadan est une nouvelle encourageante pour les consommateurs. Cette situation témoigne de l’importance de la stabilité de l’offre et de la demande dans la détermination des prix sur le marché. Espérons que cette tendance à la baisse perdurera pour le bénéfice de tous.