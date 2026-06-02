Vers une baisse des prix de la viande rouge ? Voici l’offensive d’AGROLOG pour casser le marché

Dans le cadre des efforts continus pour stabiliser le marché national et garantir la disponibilité des produits de large consommation, l’Office régional des viandes de l’Ouest (EPE ORVO SPA), filiale du groupe public Agro-logistique « Agrolog », a annoncé le lancement imminent d’une vaste opération de commercialisation de viande rouge fraîche. Il s’agit de viandes importées et abattues localement.

À cet effet, l’Office a lancé un appel officiel à l’ensemble des opérateurs économiques, grossistes et détaillants, activant dans la filière des viandes rouges, afin de s’impliquer et de s’inscrire dans ce dispositif de distribution.

Approvisionnement du marché : bientôt de la viande rouge importée pour les grossistes et détaillants dans l’Ouest

Pour les bouchers et distributeurs intéressés par cette initiative, l’Office régional a d’ores et déjà fixé les démarches réglementaires à suivre :

Contact direct : Les opérateurs peuvent se rapprocher de la Direction centrale du marketing, située au quartier des sièges (USTO) à Oran.

Voie électronique : Afin de faciliter les procédures, les candidats peuvent soumettre leur dossier commercial et fiscal par courrier électronique à l’adresse dédiée : dacg@orvo.dz.

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Cette mesure vise avant tout à renforcer et à élargir le réseau de distribution à travers le pays. En diversifiant les canaux d’approvisionnement des acteurs locaux, les autorités espèrent réguler les prix et répondre efficacement à la demande des consommateurs en matière de viandes rouges.

Vers une baisse des tarifs ? La question du contrôle des prix au cœur des débats

Cette initiative, rapidement relayée par les acteurs de la société civile, suscite déjà de vives réactions. Mustapha Zebdi, président de l’Association de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE), n’a pas tardé à qualifier cette démarche d’« utile pour casser les prix ».

Selon lui, l’implication directe du Groupe des Industries Agroalimentaires et Logistiques (AGROLOG) constitue un levier majeur pour injecter des quantités importantes sur le marché et forcer une tendance à la baisse.

Cependant, au-delà de l’enthousiasme initial, une interrogation de taille subsiste et taraude déjà les observateurs : comment les prix seront-ils concrètement fixés et encadrés ?

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Si l’augmentation de l’offre est une arme éprouvée contre l’inflation, l’efficacité réelle de ce dispositif reposera sur les mécanismes de contrôle. Comment l’État compte-t-il s’assurer que la marge bénéficiaire des grossistes et des détaillants reste raisonnable pour que le consommateur final en soit le véritable bénéficiaire ?

Pour l’heure, le groupe AGROLOG et sa filiale ALVIAR se concentrent sur la phase administrative en invitant les bouchers et distributeurs à déposer leurs dossiers commerciaux. Les prochains jours devront impérativement apporter des éclaircissements sur le cahier des charges imposé aux commerçants et sur le plafonnement éventuel des prix au comptoir.