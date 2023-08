Vers une augmentation du prix de l’eau potable ? Les précisions du ministre de l’Hydraulique

Le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, a exclu pour le moment la possibilité d’augmenter le prix de l’eau, indiquant que le dossier est entre les mains du gouvernement et qu’il est le seul habilité à en décider, tout en révélant le lancement d’un un plan national pour lutter contre l’envasement des barrages et des plans d’eau, en prévision de la saison hivernale.

Le responsable a expliqué, lors d’une réunion vendredi, avec un groupe de députés de l’Assemblée populaire nationale au siège du ministère, que ses intérêts vont à l’amélioration de la qualité du service public de l’eau en Algérie, malgré la rareté des pluies et le manque de ressources en eau dans le pays, indiquant que l’État accorde une grande attention à ce secteur, en travaillant à fournir les capacités nécessaires pour assurer l’approvisionnement en eau potable des Algériens, ainsi qu’aux secteurs liés à ce secteur.

Le ministre a également souligné l’importance d’activer le rôle de la police de l’eau et l’évaluation périodique des responsables du secteur, et de punir ceux qui échouent, dans le but de améliorer le service public et mettre en valeur le rôle de l’État dans le secteur de l’eau.

Concernant les mesures proactives prises pour prévenir l’apparition des inondations automnales et éviter les pertes qui en résultent, le ministre a dévoilé, devant les députés, un plan national pour prévenir l’apparition de telles catastrophes, en instruisant les responsables des directions d’assainissement pour démarrer le processus de nettoyage des égouts, ainsi que le rétablissement des canaux d’égouts, en plus d’identifier les points dangereux, notamment au niveau des vallées actives.

Derbal évoque l’état d’avancement des stations de dessalement d’eau de mer

De plus, Derbal a souligné que le rythme d’achèvement des projets d’usines de dessalement avance rapidement, indiquant que l’État tient à soutenir ces projets, d’autant plus que cette étape, selon lui, vise à accélérer le rythme d’approvisionnement en eau potable des populations. faire face aux changements climatiques et à la diminution des précipitations.

En réponse aux questions des députés concernant l’exploitation des sables des vallées par certains partis que les représentants du peuple ont qualifiés de « bandes », le ministre a indiqué à ce propos que l’exploitation des sables des vallées est conforme aux procédures légales, indiquant qu’il y a environ 20 annulations de prestations selon les décisions judiciaires, précisant à ce sujet qu’il y a plus de 269 candidatures qui sont soumises à la procédure d’appel d’offres, en termes de quantité et de qualité, et conformément aux procédures légales.