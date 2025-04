Vers une Algérie connectée : Tebboune fixe le cap de la 5G au Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, également chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a présidé ce lundi une réunion du Conseil des ministres. À l’ordre du jour figuraient plusieurs dossiers stratégiques, dont un projet de loi relatif aux biens waqf (fondations religieuses), le lancement de la 5G et l’analyse des résultats du recensement général de l’agriculture.

Tebboune préside un Conseil des ministres axé sur les waqfs, la 5G et le secteur agricole

Selon le communiqué officiel du Conseil des ministres, le chef de l’État a d’abord examiné un projet de loi portant sur les waqfs. Après son approbation par le gouvernement, il a ordonné l’adoption de moyens numériques pour moderniser les procédures de recensement des biens religieux. Cette initiative vise à améliorer la gestion de ce patrimoine important pour le secteur des affaires religieuses.

La réunion a également été marquée par une présentation de la Haute Commissaire à la numérisation. À cette occasion, le président Tebboune a fixé l’échéance de fin 2025 pour finaliser le recensement complet des biens de l’État sur l’ensemble du territoire national. Ce travail préparatoire permettra de disposer d’une base de données solide avant l’élaboration de la loi de finances 2026, une étape cruciale pour une gouvernance moderne et transparente.

Tebboune mise sur la 5G et l’agriculture pour moderniser l’économie nationale

Concernant le déploiement du réseau 5G en Algérie, le président a insisté sur la nécessité de mener des études techniques et financières approfondies. L’objectif est d’assurer une mise en œuvre efficace, capable de stimuler l’économie nationale tout en garantissant des services de haute qualité aux citoyens. Il a souligné l’importance d’une approche globale pour réussir cette transition technologique.

Sur le plan agricole, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l’importance du recensement général récemment réalisé. Il a demandé un travail précis de classification des productions agricoles, incluant les différentes espèces de bétail et leur répartition géographique. Il a également mis l’accent sur le suivi des surfaces irriguées et du nombre d’arbres fruitiers, en particulier les oliviers et les palmiers, afin d’orienter les futures politiques agricoles dans une logique de sécurité alimentaire.

La réunion s’est conclue par l’approbation de plusieurs accords de coopération bilatérale, sans que les détails n’en soient précisés. Ce Conseil des ministres traduit une volonté claire de modernisation et de gestion stratégique des secteurs clés de l’économie et des services publics.

