Vers un système de santé numérisé en Algérie: la healthtech danoise au service de la stratégie nationale

Le ministre de la Santé Mohamed Seddik Aït Messaoudène a reçu jeudi l’ambassadrice du Danemark en Algérie, Katrine From Hoyer, en présence du directeur général du géant pharmaceutique mondial spécialisé dans le diabète et l’obésité, Novo Nordisk Algérie.

Une réunion qui marque un nouveau cap dans une coopération bilatérale déjà nourrie par des années de terrain commun, et qui s’ouvre désormais vers la télémédecine, le dossier médical électronique et les plateformes de santé intelligentes.

Une coopération algéro-danoise dans la santé ancrée dans le terrain, du diabète aux cliniques mobiles

Ce partenariat s’est construit, au fil des années, autour d’actions concrètes. Campagnes de sensibilisation aux maladies chroniques, notamment le diabète et l’obésité, renforcement des mécanismes de surveillance épidémiologique à travers les wilayas, et déploiement de cliniques mobiles dédiées au dépistage et au diagnostic précoce.

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Les deux parties ont, lors de cette rencontre, souligné le « niveau du partenariat et de la coopération fructueuse et historique unissant les deux pays dans le domaine de la santé ».

La prévention dès l’enfance, un axe que le ministre met au cœur de la stratégie nationale

Le ministre Aït Messaoudène a profité de l’occasion pour rappeler la place centrale que l’Algérie entend accorder à la prévention,dès le jeune âge, dans son système de santé. En associant le secteur de l’Éducation nationale à cette démarche.

Parmi les priorités évoquées :

Le dépistage précoce des maladies chroniques au niveau local

La réalisation des analyses médicales de proximité

Le renforcement de la santé de premier recours

Dossier médical électronique et télémédecine : les grands chantiers du numérique en santé au menu

C’est sans doute l’axe le plus attendu de cette rencontre. Le ministre a présenté à l’ambassadrice danoise les projets de numérisation en cours dans le secteur algérien de la santé. Appelés à entrer progressivement en service. Trois chantiers ont été mis en avant :

Le dossier médical électronique du patient, qui permettra un suivi cohérent et centralisé de chaque parcours de soin Les plateformes de télémédecine, pour réduire les distances entre spécialistes et patients dans les régions éloignées La téléradiologie, qui étend l’accès à l’imagerie médicale sans déplacement du patient

De son côté, l’ambassadrice Katrine From Hoyer a confirmé la disposition du Danemark à « accompagner les efforts du ministère de la Santé dans le domaine de la numérisation ».-

Novo Nordisk dans la salle : un signal sur l’avenir industriel du partenariat

En outre, la présence du directeur général de Novo Nordisk Algérie à cette réunion n’est pas anodine. Le laboratoire danois, leader mondial dans le traitement du diabète et de l’obésité, est déjà actif dans le pays.

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Sa présence autour de la table illustre la volonté des deux parties d’articuler coopération diplomatique et partenariat industriel concret. Notamment dans un contexte où l’Algérie cherche à développer son industrie pharmaceutique locale.

Enfin, à l’issue de la rencontre, les deux délégations ont réaffirmé leur volonté de « poursuivre la coordination et l’action commune ». Et d’étudier de nouveaux mécanismes pour élargir les domaines de partenariat.