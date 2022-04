Vers un nouveau procès pour Rabah Madjer

L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie, Rabah Madjer a été entendu jeudi 7 octobre 2021 par le tribunal. En effet, l’ancienne gloire du football national a été auditionné par le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hammed d’Alger.

Rabah Madjer a été soumis à une convocation directe en vue de son audition par le juge de la 15ème chambre du tribunal de Sidi M’hammed sis à Alger. En effet, il a été convoqué pour une enquête sur l’obtention par le journal « El Balagh El Riyadhi » dont il était le copropriétaire, des publicités de l’ANEP.

L’ex footballeur a déclaré avoir présenté des pièces justificatives prouvant que le journal a été imprimé et publié au moment où il profitait de la publicité de l’État. Insistant sur le fait que pendant la période de sa gestion de ce journal, il a réglé régulièrement les taxes et les coûts d’impression. Par ailleurs, l’ancien ballon d’or africain qui a fait part de sa pleine confiance envers la justice algérienne, a affirmé s’être retiré au mois de novembre 2019, du journal « El Balagh », dont la liquidation a eu lieu le 28 avril 2020.

Madjer a indiqué que son assignation à la cour concerne « le règlement de quelques détails juridiques » relatifs à son activité commerciale. « Je me suis présenté en compagnie d’un ami devant la justice dans le cadre d’une affaire liée à une société de médias que je gérais auparavant » a-t-il déclaré en insistant qu’il était « absent lorsque le journal El Balagh avait été fermé ». « J’étais actionnaire dans ce journal. Depuis que je l’ai quitté, je n’ai plus de relation et je possède toutes les preuves pour le confirmer» dit l’auteur du célèbre Talonnette portant son nom.

Rabah Madjer a confirmé que les salariés du quotidien « ont tous perçu leurs indemnités ». Au sujet de la publicité, l’ancien sélectionneur national a précisé que le journal « n’a pas bénéficié de la publicité étatique entre octobre 2019 et avril 2020 ».

Plusieurs têtes ont bénéficié de l’argent des publicités étatiques

De son côté, l’ancien directeur général de l’Agence nationale de publicité ANEP, Larbi Ouanoughi, avait reproché dans des déclarations datant d’août 2020, à plusieurs personnalités issues du monde de la politique, des milieux sportifs et des patrons de presse, de bénéficier de l’argent des publicités étatiques au mépris des règles commerciales.

« Des gens sont propriétaires de 3 ou 4 titres, au grand dam de la loi sur l’information qui limite à une seule publication d’information générale. Parmi eux figure le nom d’une ancienne célébrité de l’équipe nationale de football, Rabah Madjer, qui possédait deux titres : El Balagh et El Balagh Erriadhi » avait précisé Ouanoughi qui avait aussi ajouté que l’ANEP poursuivait la fourniture de publicités à la SARL qui régit les deux titres et ce, plusieurs mois après la fermeture de ceux-ci.

Devant toutes ces accusations, le procès qui accueillera Rabah Madjer face au tribunal d’instruction de Sidi M’hammed à Alger, a été fixé pour le 12 mai de l’année en cours.