Vers un match amical Algérie – Brésil : la date et le lieu se précisent

L’Algérie pourrait affronter le Brésil en amical très prochainement. Un match qui devrait se jouer au mois de septembre en France.

Malgré son élimination de la coupe du monde au Qatar, la sélection nationale force le respect des nations de football. Et pour preuve, plusieurs fédérations de différents pays du monde ont sollicité la fédération algérienne de football pour la programmation d’un match amical.

On a parlé de la Belgique, de l’Italie ou encore de la Croatie, mais ces nations ne seront finalement pas disponibles au mois de septembre. Et pour cause, elles seront concernées par la Ligue des Nations UEFA. L’une d’entre elles pourrait affronter les Verts au mois de novembre. Ce serait probablement à l’occasion de l’inauguration du nouveau stade de Baraki.

Finalement, la sélection nationale devrait affronter une nation de l’Amérique du Sud…Une grande nation de football. Le Brésil, puisque c’est de lui qu’il s’agit, pourrait bien être l’adversaire du gros calibre que souhaite affronter Djamel Belmadi en amical lors de la prochaine date Fifa.

En effet, l’information a été rapportée par Eric Frosio, correspondant de l’Équipe et de Canal+ au Brésil. Elle a été reprise par plusieurs médias algériens et internationaux.

Pour ses derniers tests avant le Mondial 2022, le Brésil affrontera la Tunisie et l’Algérie, les 22 et 27 septembre. Un match (et peut-être même les deux) se déroulera en France

Algérie-Brésil, en septembre en France ?

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’y a rien de concret. Mais selon le journaliste en question, le match amical Algérie-Brésil pourrait se jouer lors de la prochaine date Fifa. Autrement dit, les deux fédérations pourraient trouver un accord pour le programmer entre le 19 et le 27 septembre prochain.

Selon toujours le même journaliste, le match devrait avoir lieu en France, et ce, sur demande de la fédération brésilienne de football. Cela lui évitera un long voyage en Algérie. Même « RMC Sport » a évoqué un éventuel Algérie-Brésil au mois de septembre en France.

Par conséquent, l’Algérie et le Brésil pourraient se rencontrer de nouveau, 15 ans après. En août 2007, les deux nations s’étaient affrontées en amical en France. Un match qui s’est soldé sur le score de deux buts à zéro en faveur de la Seleçao.

Il est à rappeler que la sélection nationale affrontera la Guinée au mois de septembre. Le Brésil pourrait donc être le deuxième sparring-partner lors de la prochaine date Fifa.