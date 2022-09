Vers un match Algérie – Suède en France ?

La sélection nationale algérienne devrait affronter un adversaire de marque en amical en mois de novembre prochain. Il s’agit de la Suède (20e au dernier classement Fifa). Le match pourrait bien avoir lieu au stade Vélodrome de Marseille.

Après le report de la double-confrontation face au Niger, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2024, au mois de mars 2023, le sélectionneur national Djamel Belmadi voudrait profiter de la prochaine date Fifa pour programmer deux matchs amicaux. Ce sera la meilleure façon pour bien préparer les prochaines échéances.

Certes, Belmadi aurait souhaité affronter en amical une grande nation de football. On a parlé de la Belgique, du Brésil ou encore de l’Italie et la Croatie, mais les Verts vont finalement affronter des nations africaines. Il s’agit, en effet, de la Guinée et du Nigéria, respectivement le 23 et le 27 septembre prochains.

Visiblement, c’est à l’occasion du prochain stage en mois de novembre que les coéquipiers de Bennacer devraient défier en amical une grande nation européenne de football. Il s’agirait, probablement, de la Suède, rapporte « beIN Sports ».

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’y a rien de concret. Mais la fédération algérienne de football et son homologue suédoise seraient en négociations pour programmer un match amical entre les deux nations.

Algérie-Suède, le 19 novembre à Marseille ?

Lors de sa dernière sortie médiatique après la fin du stage du mois de juin dernier, Djamel Belmadi n’a pas écarté l’éventualité de jouer un ou deux matchs amicaux en mois de novembre, face à une nation européenne qui ne s’est pas qualifiée pour la prochaine coupe du monde au Qatar.

« Il y aura une possibilité de jouer un ou deux matchs amicaux en mois de novembre prochain. Ce serait contre des nations qui ne se sont pas qualifiées pour le prochain Mondial, entre autres l’Italie et la Suède ». Dira le sélectionneur national.

Selon toujours « beIN Sports », le probable match amical Algérie-Suède ne devrait pas se jouer en Algérie. Il se jouerait en France, plus exactement au stade Vélodrome de Marseille, le 19 novembre prochain, soit la veille du coup d’envoi du Mondial-2022. En attendant que l’information soit confirmée par la FAF, les Verts auront l’occasion de se mesurer à une nation européenne d’un bon niveau.