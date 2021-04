Vers l’ouverture prochaine de banques algériennes à l’étranger

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a révélé que les autorités algériennes œuvrent de façon continue à accélérer les réformes économiques, pour appuyer le processus de diversification en vue d’asseoir, à terme, une économie dynamique, durable et inclusive, affranchie de sa dépendance aux hydrocarbures.

En effet, abordant les réformes du secteur financier et bancaire, Aymen Benabderrahmane a affirmé que celles-ci ont pour objectif primordial « une dynamisation du marché, une diversification des produits et une meilleure gouvernance des banques publiques ».

Dans ce sillage, le ministre des Finances a fait état de l’implantation prochaine de plusieurs banques publiques algériennes à l’étranger, qui seront ouvertes dans certains pays africains.

Ainsi, le ministère des Finances examine actuellement la création de succursales bancaires algériennes à l’étranger, « D’ici peu, nous aurons des représentations dans certains pays africains qui entretiennent des relations étroites avec l’Algérie », a-t-il déclaré.

Simplification du rapatriement des fonds

Évoquant la circulation des capitaux depuis et vers l’Algérie, Aymen Benabderrahmane, a déclaré « La notion de rapatriement n’est pas une caractéristique algérienne. C’est une règle générale du commerce international qui s’inscrit dans le cadre du processus d’exportation. Certes, il y avait des complications, et nous œuvrons pour simplifier le processus ».

Le premier responsable du secteur, a affirmé la volonté du gouvernement a accompagné ce processus et faciliter l’acte d’exportation, en déclarant « la loi de finances 2021 compte un ensemble de dispositifs intégrés pour l’encouragement, le renforcement et, surtout, l’incitation à l’exportation dans tous les secteurs économiques du pays ».

Avant d’ajouter, « J’espère que les partenaires économiques comprendront la nouvelle philosophie et adhéreront à l’acte d’exportation. Il faut qu’ils soient compétitifs en la matière, et nous sommes là pour les accompagner sur le volet bancaire, le volet de la réglementation commerciale et de la réglementation bancaire… »

L’objectif de cette ouverture est de permettre aux banques, d’une part de trouver des ressources financières pour couvrir leur impasse budgétaire et remettre sur pied les banques publiques pour qu’elles puissent jouer leur rôle dans le financement de l’économie nationale.