Vers l’interdiction d’importation de 4 produits

Le président Abdelmadjid Tebboune donne des instructions pour l’interdiction d’importation de quatre produits, dont les groupes électrogènes produits localement.

Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce dimanche 16 mai, une réunion periodique du conseil des ministres durant laquelle il a ordonné l’interdiction d’importation de quatre produits.

Après avoir écouté un exposé du ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, sur l’état et les perspectives de nombre de projets structurants du secteur des mines, le président Tebboune a instruit le gouvernement d’interdire l’importation de marbre et de céramique dans leur forme finale.

Il a également ordonné le parachèvement des préparatifs du lancement du projet de phosphate intégré pour développer les ressources phosphatées naturelles au niveau de la mine de « Bled El Hedba », et du projet de développement et d’exploitation du gisement de zinc et de plomb de Oued Amizour dans la wilaya de Béjaïa.

L’importation de transformateurs interdite

D’un autre côté, le président Tebboune a ordonné l’interdiction de l’importation de transformateurs et de groupes électrogènes produits localement.

Après l’audition de l’exposé du ministre des Travaux publics et des Transports, sur le plan d’urgence relatif au développement de la flotte nationale de transport maritime des marchandises, le président de la République a ordonné l’interdiction de l’importation des groupes électrogènes et des transformateurs produits localement.