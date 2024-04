Vers l’inauguration de 10 usines de production de lubrifiants et d’huiles de moteur

D’ici la fin de l’année 2024, le secteur de la sous-traitance dans l’après-vente automobile prévoit l’ouverture de dix nouvelles usines dédiées à la production de lubrifiants moteur.

En effet, selon les informations relayées par le journal El Watan, l’Algérie s’apprête à accueillir prochainement pas moins de dix unités de production de lubrifiants, réparties dans les wilayas d’Alger, Skikda, Batna et Oran.

Il est également mentionné que les porteurs de ces projets sont d’anciens importateurs, encouragés par les incitations gouvernementales, qui ont décidé de franchir le cap pour devenir des producteurs locaux.

2 Usines de fabrication de pièces et de batteries inaugurées à Constantine

La semaine passée, Ali Aoun, Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, a présidé la cérémonie d’inauguration de deux usines privées à Constantine, marquant ainsi une avancée significative dans le secteur industriel algérien.

La société Cirta Automotive, fruit d’un partenariat algéro-turc, s’est établie dans la zone industrielle de la commune d’Ibn Badis. Spécialisée dans la fabrication de pièces automobiles, elle se distingue par une capacité de production impressionnante dépassant les 2,5 millions de pièces de rechange par an. Dotée d’une équipe de 180 travailleurs, cette usine offre une large gamme de pièces en caoutchouc, répondant ainsi efficacement à la demande croissante du marché local. De plus, elle envisage d’étendre son rayon d’action vers les pays du Maghreb et d’Afrique dans un futur proche. Cette expansion crée des emplois et dynamise la production locale, participant ainsi au développement économique et à la stabilité sociale du pays.

Parallèlement à Cirta Automotive, le Ministre a également inauguré une unité de fabrication de batteries. Avec une capacité annuelle de production d’un million de batteries de différentes puissances et tailles, cette usine répond de manière concrète aux besoins du marché, renforçant ainsi le secteur industriel national.