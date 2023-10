Vers l’importation du poulet brésilien en Algérie ?

Après avoir récemment levé les restrictions sur l’importation de viandes blanches, l’Algérie fait un pas de plus vers l’international en ouvrant ses portes à l’importation de poulet en provenance du Brésil. Cette annonce a été faite dans un communiqué officiel du ministère brésilien de l’agriculture, qui a révélé que des négociations approfondies avaient eu lieu entre les deux pays pour établir les bases de cette collaboration.

Le communiqué précise que le Brésil et l’Algérie ont conclu ces négociations après avoir examiné les certifications nécessaires et défini des normes strictes en matière de santé et de sécurité. Cette étape cruciale permettra au poulet brésilien d’entrer sur le marché algérien, élargissant ainsi la présence de la volaille brésilienne dans les marchés halal, majoritairement musulmans.

Le Brésil, leader mondial dans l’exportation de volaille, est également un important fournisseur de poulet halal. L’Association brésilienne des producteurs de poulet et de porc (ABPA) a salué cette nouvelle, soulignant qu’Alger, avec sa population de 44 millions d’habitants, était jusqu’à présent un marché fermé aux importations de poulet. Cette ouverture représente une opportunité significative pour l’industrie avicole brésilienne.

Le président de l’ABPA, Ricardo Santin, a déclaré : « Nous allons axer notre stratégie sur la complémentarité de la demande locale de produits. » Il a également souligné que le Brésil possède une expertise solide dans les exportations de viande de poulet halal et qu’il est prêt à répondre aux besoins de ce marché en pleine croissance.

Il est à noter que plus tôt cette année, le Brésil a signalé ses premiers cas d’influenza aviaire (HPAI) chez des oiseaux sauvages, bien que le pays soit techniquement exempt de cette maladie, les élevages commerciaux n’ayant pas été touchés.

Le Brésil, un géant de la production de poulet

Le Brésil s’impose comme un acteur incontournable dans le domaine de la production de poulet. Avec une production annuelle de près de 15 millions de tonnes, le pays sud-américain occupe la troisième place mondiale, juste derrière les États-Unis et la Chine. En 2022, le Brésil a exporté son poulet vers diverses destinations à travers le globe, dont la Chine, les Émirats arabes unis, le Japon, l’Afrique du Sud et l’Arabie saoudite.

L’exportation de poulet brésilien vers le monde arabe a connu un essor significatif, avec près de 2 millions de tonnes écoulées dans cette région en pleine croissance. Le Brésil est devenu un acteur de premier plan sur le marché du poulet halal, grâce à son expertise reconnue dans la production de volaille conforme aux normes islamiques.

Cette évolution est une opportunité majeure pour le Brésil, qui consolide sa position en tant que fournisseur de premier plan dans le secteur de la volaille. Avec son engagement envers la qualité et le respect des normes halal, le pays renforce ses relations commerciales avec les pays arabes et d’autres marchés internationaux.

Les enjeux et les opportunités

L’ouverture du marché algérien au poulet brésilien ouvre de nouvelles perspectives pour les deux pays. Pour l’Algérie, cela signifie une diversification de l’approvisionnement en volaille, potentiellement à des prix plus compétitifs, alors que le coût du poulet a été un sujet de préoccupation.

Du côté brésilien, cette nouvelle collaboration ouvre la porte à de vastes opportunités commerciales. L’accès au marché algérien, avec ses millions de consommateurs potentiels, représente un débouché majeur pour l’industrie brésilienne de la volaille. Cela renforce également la position du Brésil en tant que leader de l’exportation de poulet halal dans le monde arabe.