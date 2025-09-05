Vers l’importation de 10 000 bus pour moderniser son parc de transport

Le ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, a annoncé jeudi à Alger que l’opération d’importation de 10 000 bus, ordonnée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sera finalisée d’ici février 2026. Cette mesure vise à donner un nouveau souffle au réseau de transport collectif, confronté depuis plusieurs années à un vieillissement marqué de son parc.

Dans le détail, 4680 bus remplaceront les véhicules en circulation depuis plus de 30 ans, devenus vétustes et coûteux en entretien. Les 5320 autres bus viendront remplacer partiellement ceux ayant entre 20 et 30 ans d’âge. Les services du ministère ont déjà procédé à un recensement précis des véhicules concernés et au choix des catégories de bus importés, adaptés aux différents usages : urbain, suburbain, inter-wilayas et rural. Le cahier des charges régissant cette opération est en cours de finalisation.

Une étape transitoire avant l’entrée en production nationale

Le ministre a tenu à préciser que l’importation de ces bus ne constitue qu’une solution provisoire, destinée à répondre à l’urgence du renouvellement. À moyen terme, l’objectif est de s’appuyer sur les capacités industrielles nationales, notamment les usines de fabrication de bus installées en Algérie, y compris celles relevant du ministère de la Défense nationale.

Cette stratégie vise à réduire progressivement la dépendance vis-à-vis des importations, à créer de la valeur ajoutée locale et à développer une véritable filière de transport public moderne et compétitive. Le renouvellement du parc permettra par ailleurs de réduire les coûts de maintenance, d’améliorer la sécurité et le confort des usagers, tout en renforçant la fiabilité des services de transport collectif.

Vers une meilleure connectivité régionale et africaine

Parallèlement au dossier du transport terrestre, le ministre des Transports a rappelé les efforts engagés pour renforcer la connectivité aérienne et maritime. Plusieurs projets de lignes aériennes directes entre l’Algérie et différents pays africains sont en préparation, dans le but de dynamiser les échanges commerciaux et humains.

Concernant le transport maritime, M. Sayoud a évoqué la consolidation des dessertes existantes, dont la ligne reliant déjà l’Algérie à l’Afrique de l’Ouest. Ces initiatives s’inscrivent dans une vision plus large de désenclavement, de développement économique et d’intégration régionale, où le transport occupe un rôle central.

En somme, l’importation prochaine des 10.000 bus marque une étape importante dans la modernisation du transport public algérien, en attendant la montée en puissance de la production locale et le renforcement des infrastructures de mobilité.