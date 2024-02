Vers l’exportation des produits halieutiques algériens vers l’Italie et l’Europe

L’association italienne des ressources halieutiques envisage l’importation de produits halieutiques algériens. Le secrétaire général de l’association italienne des ressources halieutiques, Giuseppe Palma, a révélé lors du Salon international de la pêche, SIPA, à Oran, que des discussions sont en cours avec les autorités algériennes concernant l’exportation des produits halieutiques algériens vers les marchés italiens et européens.

Cette initiative vise à favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays et à répondre à la demande croissante de produits halieutiques en Italie.

En effet, Giuseppe Palma a précisé que les discussions en cours avec le ministère algérien de la Pêche et des Produits halieutiques portent principalement sur les lois organisationnelles relatives au contrôle de ces produits. Il est en effet essentiel de garantir la qualité et la traçabilité des produits halieutiques importés, afin de répondre aux normes européennes en matière de sécurité alimentaire.

De plus, elle a précisé que dès la conclusion d’un accord entre les autorités italiennes et algériennes, l’importation des produits halieutiques algériens pourra débuter. Giuseppe Palma a également souligné que son association s’intéresse à différents poissons et crustacés, ce qui permettra une diversification des produits disponibles sur les marchés italiens et européens.

L’Algérie prête à exporter des navires de pêche

En outre, lors de la 9e édition du Sipa (Salon international de la pêche et de l’aquaculture), le ministre de la pêche et des productions halieutiques, Ahmed Badani a annoncé que le pays était prêt à exporter des navires de pêche. Grâce aux avancées réalisées dans le domaine de la construction de bateaux, l’Algérie a développé une expertise qui suscite l’intérêt de certains pays africains et arabes.

En effet, le ministre a déclaré que des contacts étaient en cours avec certains pays africains et arabes pour l’exportation de navires de fabrication algérienne. Cette initiative est suivie de près par les missions diplomatiques algériennes, qui se sont engagées à accompagner les opérateurs économiques du secteur de la pêche dans leurs futures opérations d’exportation.

Il a également souligné l’existence d’une grande concurrence entre les fabricants de navires. Cette concurrence a été un moteur pour leur progression dans ce domaine. Grâce à cette dynamique concurrentielle, l’Algérie a réussi à se positionner comme un acteur majeur dans la construction de navires de pêche.

Pour conclure, les avancées réalisées dans le domaine de la construction de bateaux ont contribué à l’expertise de l’Algérie dans la fabrication de navires de pêche. Le pays a investi dans des technologies de pointe, ce qui lui permet aujourd’hui de proposer des navires de haute qualité sur le marché international.