Vers l’exportation de médicaments fabriqués en Algérie au Qatar

L’Algérie se dirige vers l’exportation et différents produits algériens sont concernés par cela, en l’occurrence les produits médicaux et pharmaceutiques.

Ce jeudi 5 janvier 2023, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu l’ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama, pour évoquer l’exportation des médicaments et produits pharmaceutiques algériens vers le Qatar.

Selon un communiqué du ministère, la rencontre a permis aux deux parties d’évoquer la possibilité et les opportunités d’une coopération bilatérale dans le domaine de l’industrie pharmaceutique. Ceci dans le but de développer le partenariat et de promouvoir l’exportation de produits pharmaceutiques vers le Qatar.

Dans ce cadre, les deux parties ont convenu de fournir au Ministère de la Santé Publique de l’Etat du Qatar une liste des médicaments fabriqués en Algérie. Soutenir son exportation vers le pays frère.

Les deux parties ont également passé en revue « le potentiel d’investissement dans le domaine pharmaceutique en partenariat entre les deux pays, à travers la réalisation d’une usine pharmaceutique en Algérie ».

La production d’insuline en Algérie débutera le 10 janvier 2023

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a indiqué que la production d’insuline démarrera en Algérie, à partir du 10 janvier.

En effet, le mardi 3 janvier 2023, lors de la visite d’inspection de certaines institutions pharmaceutiques au niveau du pôle industriel de Sidi Abdallah, dans la wilaya d’Alger, ou le wali de la wilaya d’Alger, Mohamed Abdelnour Rabhi, l’accompagnait, le ministre Aoun a précisé que l’usine à Oued Smar à Alger prête à l’emploi pour la production d’insuline , mais aussi que la production réelle commencera à partir du 10 janvier. En précisant à ce sujet aussi des travaux seront effectués pour atteindre la couverture 50% des besoins nationaux.