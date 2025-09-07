Vers l’Est et à travers l’Afrique… l’Algérie lance une nouvelle ligne maritime avant fin 2025

La Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF 2025), qui se tient actuellement au palais des Expositions (SAFEX) d’Alger, offre un panorama complet des secteurs économiques du continent, tout en mettant en avant les infrastructures et projets de transport qui font de l’Algérie un hub pour le commerce africain et international.

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a souligné l’importance de la Foire pour le secteur. En effet, les participants peuvent y présenter leurs services, négocier des contrats et explorer de nouvelles lignes pour le transport de marchandises.

« Les potentiels dont disposent le secteur des transports, notamment dans les domaines portuaire et aéroportuaire, sont des atouts majeurs pour le développement de nos échanges commerciaux avec les pays africains », a-t-il déclaré après avoir parcouru les stands des sociétés de son secteur.

Transport : l’Algérie renforce ses lignes maritimes et aériennes à l’IATF 2025

L’Algérie ne se limite plus à son rôle traditionnel de hub continental. Le ministère des Transports planche actuellement sur la mise en place de nouvelles lignes maritimes reliant le pays à des destinations stratégiques. Saïd Sayoud a d’ailleurs évoqué différentes lignes, dont une qui reliera l’Algérie à la Tunisie et à la Libye, puis jusqu’à Jeddah en Arabie saoudite, prévue pour avant la fin 2025. D’autres liaisons sont également étudiées vers l’Égypte, Doha et le Sultanat d’Oman.

« Des études sont menées pour le lancement d’une ligne maritime entre l’Algérie et le Sultanat d’Oman, élargissant ainsi les horizons commerciaux du pays bien au-delà du continent africain », a précisé Sayoud.

Ces projets reflètent la volonté de l’Algérie de tirer parti de sa position géographique et de ses infrastructures portuaires pour devenir un acteur central du commerce maritime et aérien. Ils ouvrent également la voie à une diversification des échanges économiques et au renforcement des partenariats avec l’Afrique et le Golfe.

Le secteur des transports algérien expose ses ambitions continentales et internationales

Parallèlement aux lignes maritimes, l’Algérie envisage le renforcement des lignes aériennes directes vers des pays africains. En effet, le président Tebboune a ordonné l’ouverture d’une ligne directe avec la capitale de la République du Tchad, N’Djamena.

Ainsi, le secteur aérien, déjà soutenu par les infrastructures existantes, joue un rôle complémentaire au transport maritime pour diversifier et sécuriser les flux commerciaux.

Le ministère des Transports insiste sur la coordination entre ports et aéroports, afin de créer un réseau logistique intégré. Capable de répondre à la demande croissante des opérateurs économiques et de faciliter le transport intra-africain.

Rappelons que Foire réunit plus de 2000 entreprises venues de 140 pays, dont près de 200 sociétés algériennes. Sur place, les acteurs du transport y présentent leurs capacités et explorent de nouvelles lignes. Renforçant ainsi le rôle de l’Algérie comme plateforme logistique régionale et internationale.

En somme, la combinaison de projets maritimes ambitieux et de l’exposition des infrastructures nationales illustre la stratégie du pays pour consolider sa position de passerelle entre l’Afrique et le Moyen-Orient et affirmer son rôle dans le commerce intra-africain.