Vers l’élimination totale de l’IRG pour les travailleurs handicapés en 2024

Lors d’une session à l’Assemblée populaire nationale, les membres de la commission de la santé et des affaires sociales ont proposé l’annulation totale de l’impôt sur le revenu des employés en situation de handicap. Cette initiative vise à alléger les charges financières pesant sur ces personnes, afin d’améliorer leur situation économique. Les députés espèrent ainsi renforcer la justice sociale et créer un environnement économique plus favorable pour cette catégorie vulnérable de la population.

Les députés proposent l’annulation de l’impôt pour les employés handicapés

Le projet de loi, actuellement en discussion, porte sur la protection et la promotion des personnes handicapées. Les députés ont souligné qu’une telle mesure, si elle est adoptée, permettrait de mieux soutenir les employés souffrant de handicaps physiques ou mentaux, tout en contribuant à une meilleure intégration dans la société.

Outre l’exonération fiscale, les membres de la commission ont mis en avant la nécessité de définir clairement le handicap et de classer les différentes formes de handicap. Ils ont également suggéré l’élaboration d’une carte nationale du handicap, qui faciliterait la prise en charge et l’accompagnement de ces personnes. De plus, ils ont insisté sur l’importance de rendre les infrastructures publiques accessibles aux personnes handicapées, en adaptant les bâtiments et les équipements.

Vers la révision de l’allocation de soutien aux personnes handicapées

En présence de la ministre de la Solidarité nationale, Kaoutar Krikou, les députés ont aussi plaidé pour la révision des allocations, notamment l’allocation de 120 dinars pour les parents d’enfants handicapés. Ils ont appelé à la création de cellules d’alerte précoce pour les patients atteints d’autisme et au renforcement de la coopération avec les partenaires sociaux pour une meilleure prise en charge.

Enfin, les députés ont demandé la mise en place d’un organisme indépendant chargé de surveiller l’application des lois en faveur des personnes handicapées, tout en proposant des programmes de formation pour les intégrer pleinement au marché du travail.

Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre des réformes prévues par la Constitution de novembre 2020, avec des mesures concrètes pour améliorer la vie des personnes handicapées.