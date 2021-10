Vers le lancement de nouvelles traversées vers l’Asie et l’Afrique

Les autorités algérienne ont donné le feu vert aux traversées maritimes après plus de deux ans de fermeture. Le ministère des Transports a annoncé le 12 octobre le lancement de trois traversées reliant les cotes algériennes à celles de la France et de l’Espagne.

Les bonnes nouvelles se succèdent puisque en plus de la reprise de la compagnie maritime française Corsica Linea, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane qui a inauguré aujourd’hui le navire « Badji Mokhtar 3 » s’est montré très content de cette acquisition. Indiquant que ça permettra à l’Algérie de revenir plus forte que jamais sur la scène touristique internationale et occuper une place importante dans ce domaine.

Par ailleurs, le Premier ministre a révélé qu’il y aura d’autres destinations vers des pays en Afrique et en Asie. Une bonne nouvelle tant attendue par les voyageurs par voie maritime qui souhaite voir le nombre des traversées s’augmenter ainsi que les destinations comme ça été le cas pour Air Algérie.

La pépite d’Algérie Ferries

L’Algérie avait reçu « Badji Mokhtar 3 » le 5 août dernier. Pour Algérie Ferries, filiale commerciale de l’Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs (ENTMV), cette acquisition est venue renforcer ses capacités dans le domaine du transport maritime.

Construit en Chine, le ferry flambant neuf est une bouffée d’air frais et surtout de modernité pour la flotte d’Algérie Ferries. Il dispose de plusieurs sièges et cabines marqués par un confort étudié afin de faciliter le trajet des voyageurs. Le navire présente plusieurs espaces de loisirs dans lesquels il peut accueillir jusqu’à 1800 passagers, une capacité d’accueil de 600 véhicules et cerise sur le gâteau, il dispose de quatre moteurs de propulsion de dernière génération qui lui permettront de réduire la durée des traversées.