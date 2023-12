Vers l’autosuffisance alimentaire en Algérie ? Un responsable enthousiaste

Le Secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Abdellatif Dilmi, a évoqué samedi à Boumerdes la possibilité réaliste pour l’Algérie d’atteindre son autosuffisance en divers produits agricoles en seulement deux ans, à condition que toutes les conditions de production soient réunies.

Dilmi a affirmé que le pays détient les capacités et ressources nécessaires pour dynamiser le secteur agricole, citant entre autres les cadres universitaires, les eaux souterraines, et les vastes terres fertiles du Sud et des Hauts plateaux. Selon lui, l’orientation actuelle vers le Sud, avec une superficie de près de 450 000 hectares allouée aux investisseurs agricoles, constitue une étape cruciale.

Le Secrétaire général de l’UNPA a souligné l’importance d’orienter les efforts vers le Sud pour attirer les investisseurs. Il a insisté sur la nécessité de fournir les moyens de production nécessaires, tels que l’ouverture de voies et routes, ainsi que l’approvisionnement en énergie électrique et en eau.

Dilmi a salué les décisions du président Abdelmadjid Tebboune visant à encourager les agriculteurs. Il a particulièrement mentionné la gratuité des semences et des engrais, ainsi que le report du remboursement des crédits de 3 à 4 ans.

Le responsable de l’UNPA a également loué la décision de créer des entrepôts de conservation dans chaque wilaya du pays pour les produits agricoles de grande consommation. Il a qualifié cette mesure de « judicieuse et motivante » pour les agriculteurs, les incitant ainsi à redoubler d’efforts.

Appel à l’effort collectif dans le secteur agricole

Abdellatif Dilmi a appelé les producteurs de différentes filières agricoles à intensifier leurs efforts pour promouvoir le secteur et atteindre l’autosuffisance. Il a souligné que les opportunités abondent, notamment avec les mesures gouvernementales en place.

A cette occasion l’université de Boumerdes a abrité une expositions de produits agricoles et des offres bancaires destinées au secteur. Les organismes d’emploi et les startups ont également joué un rôle essentiel en proposant des prestations aux participants.

La manifestation a pris fin par la remise d’agréments à des coopératives agricoles, honorant ainsi des agriculteurs et des cadres de l’UNPA pour leurs contributions exceptionnelles.

En conclusion, les déclarations positives du Secrétaire général de l’UNPA démontrent la détermination de l’Algérie à renforcer son secteur agricole. Avec les mesures gouvernementales en place et le soutien continu, l’autosuffisance agricole semble être à portée de main.