Vers l’augmentation des salaires des enseignants à

Hier, le 5 octobre, le monde a célébré la journée internationale des enseignants. Et à cette occasion, le président Abdelmadjid Tebboune a adressé au corps éducatif un message de félicitation dans lequel il a retiré l’engagement du gouvernement à soutenir les enseignants dans leur mission de bâtir une école moderne.

Toutefois, le secteur de l’éducation en Algérie continue d’être agité, notamment par les questions de l’augmentation des salaires et du statut particulier de l’enseignant. Des problématiques auxquelles le ministre, Abdelhakim Belabed, s’engage à trouver des réponses…

Redorer le blason de l’enseignant au sein de la société

En effet, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a confirmé la révision des salaires des enseignants à partir de l’année prochaine. Il a aussi annoncé l’attribution, pour le compte de l’exercice financier 2022, de 36 000 postes budgétaires réservés à la promotion au rang d’enseignant principal et d’enseignant formateur dans l’ensemble des trois paliers. Une mesure que le ministre estime aura des répercussions positives sur la vie professionnelle et matérielle des enseignants.

Dans un message qu’il a adressé aux enseignants à l’occasion de leur journée mondiale, Belabed a mis en lumière les mesures décidées afin d’améliorer la situation du corps éducatif. Il a ainsi écrit : « À travers l’intérêt que le Président porte à la question de l’éducation, il a insisté sur la nécessité de maintenir à égale distance l’intérêt pédagogique de l’élève et l’intérêt professionnel des salariés du secteur. »

Il poursuit : « L’amélioration des conditions de travail des enseignants et la revalorisation de leurs salaires permettront, d’une part, de rehausser leur prestige au sein de la société, d’autre part de mettre à niveau leurs compétences pédagogiques et techniques afin qu’ils puissent accompagner l’évolution des sciences de l’éducation, de l’informatique et de l’enseignement numérique. »

Le ministre a rappelé, dans la suite de son massage, la décision du président Tebboune de réviser à la hausse les salaires du personnel éducatif à partir de 2023, mais aussi son engagement à préserver le pouvoir d’achat de l’ensemble des Algériens.

Pour une relation apaisée avec les syndicats et les partenaires sociaux

Par ailleurs, Belabed a tenu à souligner que l’action de prendre soin de l’enseignant ne s’arrête pas l’augmentation du salaire, celle-ci s’étend également à d’autres aspects de sa vie professionnelle. Il s’agit, par exemple, de fournir aux élèves un nombre suffisant d’enseignants, d’améliorer les conditions de travail du corps éducatif, de garantir un environnement scolaire sécurisé et stimulant.

Par la suite, le ministre l’Éducation est revenu sur trois réformes qui ont marqué la rentrée scolaire 2022-2023 : l’introduction des cours de langue anglaise à partir de la troisième année du primaire avec le recrutement de plus de cinq mille enseignants ; la création de la filière des arts et l’ouverture d’un lycée national qui sera consacré à son enseignement ; la mise en place de mesures inédites afin de réduire le poids du cartable des élèves du primaire comme l’adoption du manuel scolaire de 2e génération et l’équipement de 1629 écoles de tablettes électroniques.

En conclusion, le premier responsable du secteur a évoqué la relation entre le ministère et les partenaires sociaux en affirmant : « Nous travaillons avec tous les partenaires sociaux pour répondre aux préoccupations soulevées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette collaboration s’est encore concrétisée dans l’étude du projet de loi organique qui concerne les salariés de l’éducation nationale en organisant une série de séances de travail avec les différents syndicats accrédités du secteur. »