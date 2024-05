Vers la transformation de l’Aéroport d’Alger en un hub de transit majeur

La société de gestion des infrastructures aéroportuaires (SGSIA) se lance dans le défi de transformer l’aéroport d’Alger en un hub majeur reliant l’Afrique au reste du monde. Mokhtar Mediouni, directeur de la SGSIA, partage sa vision lors d’une récente interview sur la Chaîne I de la radio.

En effet, l’attente prolongée lors des escales met en lumière l’importance cruciale de la qualité des services aéroportuaires, et Mokhtar Mediouni, conscient de cet enjeu, met l’accent sur l’amélioration des services pour rendre l’expérience des passagers plus agréable.

De plus, pour exploiter pleinement l’aéroport, Mediouni prévoit d’accroître la capacité opérationnelle en formant le personnel et en assurant la disponibilité des pièces de rechange. Il vise une fréquentation de 9,4 millions de passagers d’ici décembre 2024, avec un objectif ambitieux de dépasser les 10 millions.

Mokhtar Mediouni annonce une révision du projet d’extension du terminal «est» et prévoit d’intégrer des éléments modernes pour rivaliser avec les aéroports internationaux. Il met l’accent sur l’innovation et la préparation pour l’avenir, en envisageant l’aéroport d’Alger en 2030 et 2040.

Services innovants pour les passagers

En outre, on prévoit des améliorations significatives, notamment l’installation de bornes d’enregistrement automatique et la possibilité d’enregistrement automatique des bagages. De plus, un nouveau site web et une application mobile seront disponibles pour fournir des informations en temps réel aux passagers.

Des mesures sont prises pour améliorer la gestion des vols hadj, avec une attention particulière portée aux accompagnateurs et à la livraison des bagages. Mediouni annonce des plans pour moderniser les procédures de livraison bagages, y compris un appel d’offres national et international.

Pour conclure, on envisage la mise en place de Duty Free, d’animations pour les passagers en transit et la diversification des commerces. Si ces projets se concrétisent, l’aéroport d’Alger deviendra une vitrine touristique, offrant une expérience de voyage de qualité aux voyageurs en transit.