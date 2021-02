Vers la suspension des vols de rapatriement avec la France

Prévue initialement pour ramener au pays plus de 25 000 ressortissants Algériens bloqués dans 5 pays à travers le monde, puis réduite à seulement trois vols quotidiens au départ de Paris, l’opération de rapatriement des Algériens, lancée en décembre dernier, touchera à sa fin, avant le début du mois de mars prochain.

En effet, l’opération de rapatriement des ressortissants Algériens encore bloqués à l’étranger, va être suspendue durant tout le mois de mars prochain, a-t-on appris de sources sûres. La cause de cette suspension est apparemment une volonté de se protéger contre les nouveaux variants du nouveau Coronavirus Covid-19.

La compagnie aérienne nationale Air Algérie, qui assurait trois vols quotidiens de rapatriement au départ de la capitale Française Paris, ne va donc plus effectuer ses dessertes spéciales durant ce mois de mars, en raison des nouveaux variants du Covid-19.

Nous ne disposons pour le moment d’aucune date prévue pour la reprise de ces vols. Il est précisé que cette suspension est une mesure de prévention, contre les nouveaux variants du virus.

Il est à rappeler que plus de 13 nouveaux variants du nouveau coronavirus Covid-19 ont été signalé à travers le monde. Un de ces variants a fait son apparition en Tunisie, comme l’avait annoncé Fayçal Ben Salah, Le Directeur général de la Santé en Tunisie, samedi dernier, le 20 février 2021.

Des appels pour l’ouverture des frontières

Le député chargé de l’émigration, Nouredine Belmedah, et son collègue, le sénateur Abdelouhab Benzaim, n’ont pas cessé ces derniers mois de lancer des appels en faveur de la facilitation des procédures de rapatriement, mais ils ont aussi demandé l’ouverture des frontières.

Pour sa part, le sénateur Benzaim, a clairement demandé au ministre de la Santé de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux Algériens de voyager librement. « Ne voyez-vous pas, monsieur le ministre, qu’il est temps de lever la suspension sur le trafic régulier ? », a-t-il déclaré, pendant une journée parlementaire consacrée au coronavirus en Algérie, et à la stratégie de la vaccination, organisée au Conseil de la nation.

Nouredine Belmedah avait quant à lui déclaré à nos confrères d’El Watan, qu’il n’avait pas cessé, pendant la crise sanitaire, d’envoyer des courriers et des correspondances aux responsables et aux autorités concernées, afin d’accélérer « l’ouverture des dessertes à partir de tous les pays, et sans inscription préalable, et d’autoriser nos ressortissants à rentrer au pays via d’autres compagnies aériennes »