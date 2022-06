Vers la reprise du montage automobile en Algérie ?

Le gouvernement a officiellement ordonné au ministère de l’Industrie d’établir un grand pôle industriel destiné à être intégré à l’industrie automobile, par le biais d’usines récupérées auprès d’hommes d’affaires poursuivis dans des affaires de corruption, contre lesquels les autorités judiciaires ont rendu des décisions définitives.

Selon une correspondance émise par le bureau du Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, portant le numéro 455, le premier ministère, en application des instructions du président de la République, le ministre de l’Industrie, en coopération avec toutes les parties prenantes et secteurs concernés, a ordonné la nécessité de proposer des mécanismes pour la création d’entités économiques qui reçoivent des biens confisqués par les autorités judiciaires par des décisions définitives. En plus de programmer une réunion du Conseil national des contributions de l’État, en coopération avec les ministères concernés, afin d’assurer le transfert des biens des institutions concernées au secteur public, notamment ceux affiliés aux institutions du complexe Ali Haddad, qui est condamné à 12 ans de prison.

Par ailleurs, il a été officiellement décidé, selon la même correspondance, de créer un grand pôle industriel à incorporer dans le domaine de l’industrie automobile, à travers les usines de rappel affiliées à SOVAC, MAZOUZ, TAHKOUT et BAIRI, avec la nomination d’administrateurs judiciaires, en tant que gestionnaires des entités économiques.

Les entreprises privées d’ex hommes d’affaires en prison, récupérées par le secteur public

Selon Echourouk, le ministère de l’Industrie travaille actuellement à plein régime pour compter les propriétés qui ont été confisquées par une décision de justice définitive et qui seront récupérées par l’État, pour être transférées au secteur public. À l’instar de ce qui s’est passé avec la Société de Transport de Tahkout et sa transformation en un complexe public affilié au Ministère des Transports, sous le nom « Université des Transports et des Services ».

Le ministère de l’Industrie a également officiellement commencé à récupérer les propriétés de nombreuses institutions privées dont les propriétaires sont en prison et à les transformer en complexes publics. Comme l’usine d’huile de Jijel des frères Kouninef, qui a été transformée en complexe public, un projet qui contribuera au développement de certaines autres industries et couvrira 50% des besoins en huile et 80% de l’alimentation du bétail.

Cela intervient au moment où le gouvernement a officiellement décidé de relancer l’activité d’installation automobile, négociant avec 13 propriétaires de grands complexes industriels à l’étranger pour investir en Algérie. Ceci tout en limitant le nombre de nouveaux propriétaires d’usines.