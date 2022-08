Relance du montage de véhicules : la nouvelle stratégie fin prête

Le dossier de l’automobile est un sujet qui tient particulièrement en haleine les Algériens. Importation des véhicules neufs, usines d’assemblage locales, arnaques des faux concessionnaires… Il ne se passe pas une semaine sans que l’une de ces questions ne fasse les titres de la presse nationale.

Tout ce grand bruit ne suffit cependant pas pour lever l’opacité qui entoure ce dossier.

Vers la relance des usines de montage automobile

Selon nos sources, le gouvernement d’Aïmen Benabderrahmane se dirige vers la relance de l’activité des usines de montage automobile en Algérie, mais sur une nouvelle base réglementaire.

En effet, le Conseil des participations de l’État (CPE) va désigner de nouveaux administrateurs pour les usines d’assemblages dont les propriétaires sont poursuivis en justice et les dirigeants ont été démis de leurs fonctions.

Les instances chargées du dossier travaillent en outre à fusionner les usines d’assemblage réparties sur le territoire national en un seul complexe. Ce dernier englobera plusieurs succursales ; chacune d’entre elles se spécialisera dans la construction d’un type particulier de véhicules : voitures touristiques, véhicules utilitaires, camions, etc.

Cette étape permettrait, selon la même source, d’entamer la première phase du montage automobile. Dans un temps initial, il s’agira de lancer l’importation des châssis et des différentes pièces nécessaires à l’assemblage des véhicules.

L’État compte également récupérer les infrastructures et les chaînes de montage des anciennes usines aujourd’hui à l’arrêt. Parmi elles, on trouve notamment les quatre que voici : l’usine Kia Motors de Batna, l’usine Hyundai de Tiaret, l’usine Sovac, représentant de Volkswagen, de Relizane et l’usine IVAL de Bouira.

Cahier des charges : véhicules utilitaires, prêt ; voitures touristiques, pas encore

Par ailleurs, il convient de souligner que le cahier des charges relatif à l’assemblage de véhicules utilitaires est prêt depuis le 20 juillet. Sa publication dans le Journal officiel devrait se faire « dans les prochains jours ». En revanche, le cahier des charges du montage des voitures touristiques n’est toujours pas au point.

| ARTICLE LIÉ : Vers la reprise du montage automobile en Algérie

À noter que le gouvernement a fixé le 31 octobre 2022 comme date limite pour achever tous les aspects réglementaires et organisationnels liés au nouveau complexe d’assemblage automobile. Viendra ensuite la phase du lancement effectif.