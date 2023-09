Vers la mise en place de mesures incitatives pour l’adoption des véhicules électriques en Algérie

Un programme d’incitations financières visant à encourager l’adoption des véhicules électriques en Algérie sera mis en œuvre à partir de 2024. C’est ce que révèle le quotidien El Khabar.

Le projet prévoit l’octroi de subventions pour l’achat de ces véhicules ainsi que pour l’installation de bornes de recharge individuelles, a annoncé un responsable de l’agence nationale de la promotion de la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) lors d’une journée d’études sur la mobilité électrique en Algérie.

Kamel Dali, directeur des projets à l’APRUE, a précisé que l’agence a élaboré un dispositif dédié à la mobilité électrique, qui prévoit l’attribution de primes en 2024 pour l’achat de 1 000 véhicules électriques et l’installation de 1 000 bornes de recharge individuelles. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme national de maîtrise de l’énergie.

L’objectif de ces incitations à l’achat et au développement du réseau de bornes de recharge électrique est de rendre ces véhicules plus accessibles aux futurs acheteurs et de promouvoir une mobilité propre en alternative aux véhicules thermiques, a-t-il ajouté.

Des primes sous forme de réductions

Dali a apporté des précisions en indiquant que l’APRUE avait conclu des accords avec deux constructeurs automobiles agréés pour octroyer une prime sous forme de réductions, pouvant varier de 300 000 à 500 000 DA par véhicule.

Les autorités publiques verseront cette prime aux constructeurs automobiles via le Fonds national de maîtrise de l’énergie. Il convient de noter que le nouveau cahier des charges relatif à l’activité de fabrication de véhicules en Algérie exige que les constructeurs produisent un minimum de 15 % de véhicules électriques dans leurs usines du pays.

Il est important de souligner que le montant de l’aide destinée à l’acquisition de véhicules électriques n’est pas définitif et pourrait être révisé en fonction des prix des véhicules fabriqués localement, a toutefois précisé Dali.