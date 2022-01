Vers la fin du monopole d’Air Algérie et Algérie Ferries en 2022 ?

En Algérie, plusieurs secteurs nécessitent des réformes afin d’effacer l’inertie et les erreurs de plusieurs années. Parmi ces secteurs, celui des transports qui, en plus des problèmes déjà existants, a été profondément impacté par la pandémie du Covid-19.

En effet, plusieurs problèmes font que le secteur des transports en Algérie souffre et par extension, engendre la souffrance de la diaspora et des voyageurs algériens. A titre d’exemple, la cherté des prix qu’on ne cesse de dénoncer, ou encore les piètres conditions de voyage.

Tout cela se produit avec deux compagnies qui « monopolisent » le secteur à savoir les compagnies nationales Air Algérie (transport aérien) et Algérie Ferries (transport maritime). L’année passée, on a entendu des bruits de couloirs quant à la potentielle création de compagnies aériennes et maritimes privées en Algérie. Ces bruits ont été confirmés par le ministre des Transports Aissa Bekkai, affirmant que la voie s’ouvrira aux investisseurs privés.

Un accord de principe a été donné à neuf dossiers de compagnies aériennes privées et sept dossiers de compagnies maritimes privées. Cependant, ces projets ambitieux et révolutionnaires ne sont pas encore conjugués à cause des différentes entraves comme le financement.

Vers la création d’une nouvelle compagnie maritime privée

Abdelouahab Yagoubi s’est félicité par la nouvelle de l’inscription de la compagnie aérienne FlyWestaf Algeria au registre de commerce, ce qui signifie que la compagnie low-cost peut commencer à opérer des vols ce qui remet de l’espoir dans ce secteur notamment dans un contexte de nombre de vols timide dans le cadre d’une réouverture partielle des frontières aériennes. Il convient de noter que d’autres procédures sont nécessaires pour que la compagnie exerce.

Dans le même sillage, le député de l’émigration a déclaré sur sa page Facebook officielle avoir reçu une autre bonne nouvelle. Cette fois-ci l’information concerne la création imminente d’une compagnie maritime privée pour des traversées entre l’Algérie et la France (port de Béjaïa – port de Sète).

L’année 2022 verra probablement la fin du monopole éternel d’Air Algérie et d’Algérie Ferries, de quoi voir le bout du tunnel dans le secteur des transports avec l’installation d’une concurrence qui imposera l’amélioration des services et éventuellement la baisse des prix exorbitants.