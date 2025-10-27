Vers la fin des blocages Fortnite en Algérie ? L’État et Epic Games ouvrent le dialogue

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, ce lundi, la tenue d’une réunion à distance avec le groupe américain Epic Games, éditeur du célèbre jeu Fortnite. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par les plaintes des joueurs algériens qui signalent depuis plusieurs semaines des difficultés d’accès au jeu en ligne.

À l’origine de cette démarche, une série de publications du PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, sur la plateforme X (anciennement Twitter). Dans ses messages, le patron du géant américain appelait les autorités algériennes à dialoguer pour résoudre ce qu’il a décrit comme un “problème d’accès” rencontré par de nombreux utilisateurs en Algérie.

Réunion entre le ministère algérien des Télécoms et Epic Games sur les difficultés d’accès à Fortnite

Réagissant rapidement à cet appel, le ministère algérien a initié une session de travail virtuelle avec l’équipe dirigeante d’Epic Games. Selon le communiqué officiel, cette réunion avait pour but d’étudier des pistes de coopération concrètes et de trouver des solutions adaptées à la communauté des gamers algériens.

Le ministère a précisé que la rencontre s’est déroulée dans une atmosphère constructive et ouverte, les deux parties partageant la volonté de favoriser une meilleure expérience utilisateur. Les discussions ont porté à la fois sur les aspects techniques, notamment la connectivité et l’accès aux serveurs de jeu, et sur les questions juridiques liées à la réglementation locale du numérique.

Fortnite : vers la fin des blocages en Algérie ?

Les représentants d’Epic Games ont exprimé leur intérêt pour le marché algérien, l’un des plus dynamiques en Afrique du Nord, où la jeunesse montre un engouement croissant pour les jeux en ligne. De son côté, le ministère a réaffirmé la volonté de l’Algérie d’accompagner le développement du secteur du numérique et du divertissement interactif, dans le respect des cadres légaux et des priorités nationales.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions dans les semaines à venir, afin d’élaborer une feuille de route commune. Celle-ci visera à mettre en œuvre des solutions techniques et réglementaires permettant une meilleure accessibilité aux plateformes de jeux et une expérience plus fluide pour les utilisateurs algériens.

Cette initiative marque une première étape vers un dialogue durable entre les autorités algériennes et les grands acteurs mondiaux du numérique, et pourrait ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération technologique et économique dans le secteur des jeux vidéo.