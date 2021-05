Vers la création d’une liste nationale des personnes et des entités terroristes

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche 30 mai 2021 la réunion périodique du Conseil des ministres, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République.

Lors de la réunion, tenue ce dimanche sous la présidence du Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, le Gouvernement a adopté le projet de l’ordonnance modifiant l’ordonnance 156-66 du 8 juin 1966 portant le code pénal. Selon le communiqué ayant sanctionné la réunion, « ce projet a pour objectif de renforcer les lois portant sur la lutte antiterroriste, notamment à travers la création d’une liste nationale des personnes et des entités terroristes ».

D’un autre côté, « le Conseil a décidé de reporter l’examen et l’approbation du projet d’amendement du Code du Commerce et du projet d’ordonnance n ° 66-156 du 8 juin 1966 contenant le code pénal dans sa partie relative à la révision de la dépénalisation de la gestion des affaires d’entreprises ».

Cela est donc reporté pour après l’élection de l’Assemblée populaire nationale APN afin de pouvoir approuver ces amendements et consacrer le principe de la démocratie ». Le Conseil a également « examiné et adopté, par la suite, un projet d’ordonnance présenté par le ministre de la Justice, Garde des sceaux, relative à la protection des informations et documents administratifs ».

Création d’une Agence de gestion des stations de dessalement

Le ministre des Ressources en eau a présenté un exposé sur la stratégie nationale de développement des ressources en eau non conventionnelles visant à faire face aux pénuries d’eau.

À l’issue de cette présentation, Tebboune a ordonné « la création d’une Agence nationale de supervision de la gestion des stations de dessalement de l’eau de mer, sous la tutelle du ministère de l’Énergie ».

Il s’agit également de « la réalisation de nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer en tenant compte de la rapidité de réalisation et du choix stratégique des sites », ajoute encore le communiqué.

Le chef de l’État a également ordonné « l’interdiction d’exploitation des eaux souterraines dans la plaine de la Mitidja et leur utilisation exclusive dans l’irrigation agricole dans la région ».