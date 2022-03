Vers des changements chez Netflix : coup dur pour les Algériens

Le fait de partager un compte Netflix avec un ami représente une solution idéale pour faire baisser le montant d’un abonnement dont le prix devient de plus en plus onéreux. Or, le service de streaming a toujours été discret sur le sujet, puisqu’il s’agit en fait d’une pratique non autorisée dans les conditions d’utilisation du contrat.

Mercredi 17 mars, le célèbre portail de streaming américain Netflix a révélé qu’il procéderait à des expériences au Chili, ainsi qu’au Costa Rica et au Pérou, visant à facturer à ses clients la transmission de leur mot de passe hors de leur habitation. Ainsi, les abonnés auront à débourser des frais supplémentaires soit 2.12 à 3 dollars en fonction du pays, à leur forfait mensuel et pourront ajouter à leur profil deux autres comptes au maximum.

Il est possible que cette stratégie soit motivée par le fait que les profils Netflix figurent parmi les plus partagés. Une enquête réalisée dernièrement sur un échantillon de 1 500 utilisateurs a montré que 40 % des streamers affirment se servir des identifiants de compte de quelqu’un d’autre, alors que 72 % des clients de Netflix reconnaissent permettre à d’autres d’utiliser leur compte.

Outre le partage de mot de passe payant, ce groupe californien offrira également dans ces trois pays tests une prestation qui permettra de transférer un compte vers un autre afin de motiver les utilisateurs du partage de mot de passe à se procurer eux-mêmes leur abonnement, indépendamment de la formule adoptée. Un utilisateur qui bénéficiait du profil d’une autre personne disposera donc de la possibilité de consulter ses données, notamment son accès à l’historique et au catalogue, au moment où il sera associé à un compte principal payant ou à la création du nouveau profil. Toutes ces mesures feront l’objet de tests dans les prochaines semaines. Comme le précise Chengyi Long, directeur des produits et de l’innovation au sein de Netflix, le partage clandestin des mots de passe « a un impact sur notre capacité à investir dans de nouveaux films et séries télévisées. »

Des fonctionnalités » courantes » mais dangereuses

Pour tenter de restreindre le transfert de mot de passe, Netflix a lancé un essai l’an dernier en adressant à certains abonnés un avertissement les invitant à confirmer que l’utilisateur réside au même endroit que le détenteur du compte. Après avoir longtemps fait preuve de clémence en la matière, Netflix a décidé de prendre la situation en main au fur et à mesure que sa croissance s’affaiblit.

En effet, l’entreprise américaine a conquis seulement 8,2 millions de nouveaux comptes payants au cours de la période allant de septembre à décembre dernier, clôturant l’année avec 221 millions de comptes, et est confrontée à la concurrence accrue de Disney+. En janvier, Netflix a relevé le prix de ses forfaits aux États-Unis comme au Canada, puis en mars, il en a fait de même en Angleterre et en Irlande. En général, les tarifs de Netflix dépassent ceux pratiqués par ses concurrents, mais à la différence de ces derniers, la plateforme ne contient aucune publicité.