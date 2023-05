Vers de nouvelles extensions du métro et tramway d’Alger

Le métro continue de s’étendre à Alger, avec des projets en cours pour relier l’aéroport et les quartiers de Baraki et de Bab El Oued. Une autre étude est également en cours pour étendre le réseau de Bab El Oued à Ouled Fayet ou Draria. Ces projets seront bientôt mis en chantier, selon le wali de la capitale, Alger, Mohamed Abdenour Rabhi.

En outre, selon ce même intervenant le tramway sera également étendu de Rouiba à Bir Mourad Raïs, ainsi que d’El Harrach vers Bordj el Kiffan sur une distance de 1,7 km.

Le wali a également révélé qu’une étude préliminaire a été menée pour déterminer un couloir pour un métro aérien ou un métro souterrain. Une simulation a été réalisée pour un « monorail » de 67 km comprenant deux lignes. La première commence à Zeralda et croise le tramway, passant devant le palais des expositions « Safex » et la mosquée Sidi Eid Allah. Et la deuxième ligne part de Oued Smar et croise la station de métro en construction devant l’université Houari Boumediene, passant par le stade Nelson Mandela et Bir Mourad Raïs, où elle croisera la première ligne, avant de se diriger vers Birkhadem, Aïn Malha et Oued Smar.

Pour conclure, ces projets d’expansion du métro et du tramway devraient améliorer les déplacements des résidents d’Alger, tout en réduisant la congestion du trafic routier.

Modernisation de la gestion du trafic routier avec un projet intelligent en 3D à Alger

Le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabhi, a révélé ce matin, lundi, qu’une étude portant sur un projet intelligent en 3D est en cours pour moderniser la gestion de la circulation routière dans la capitale.

En effet, alors qu’il était l’invité d’une émission de la Radio Nationale, le wali a confirmé que cette étude porte sur un projet intelligent en 3D qui est actuellement mené avec une institution nationale et que le processus commencera immédiatement après la fin de l’étude.

Indiquant que ce projet avait été confié à une entreprise espagnole auparavant, mais que le contrat avait été résilié en raison des retards.

Il ajoute aussi que ce système gère la circulation routière au niveau des carrefours de manière intelligente à l’aide de caméras. Le carrefour le plus encombré sera indiqué par un feu vert, selon le wali de la capitale.