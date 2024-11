Vers combien de pays l’Algérie exporte-t-elle ses dattes ?

Désormais, les dattes algériennes sont exportées vers plus de 90 pays à travers le monde ! Ce chiffre a été révélé par le secrétaire général du ministère de l’Agriculture lors de la 2ᵉ édition du Salon international des dattes.

Cet événement se déroule du 21 au 23 novembre à Alger. La cérémonie d’ouverture a permis de réunir des figures clés de la politique agricole et commerciale algérienne. Notamment Hamid Bensaâd (SG du ministère de l’Agriculture), Kamel Rezig (Conseiller auprès du président pour le commerce et l’import-export) et El-Hadi Bakir (SG du ministère du Commerce intérieur).

En effet, les dattes algériennes contribuent de manière significative à la diversification des exportations, au-delà des hydrocarbures. Avec plus de 90 clients, et l’ambition de diversifié ses partenaires. L’Algérie pourra faire de ses dattes un véritable moteur économique.

Exportation des dattes algériennes : un produit phare à l’assaut des marchés mondiaux

Avec plus de 1000 variétés de dattes algériennes, le Salon international des dattes constitue une véritable vitrine qui permettra de les positionner comme un produit d’excellence à l’échelle mondiale. Ainsi, favoriser les échanges commerciaux et diversifier l’économie du pays.

En effet, les autorités se mobilisent et mettent en place une feuille route claire pour soutenir les producteurs et accompagner les agricultures. Et ce, à travers la mise en place d’un programme ambitieux entre 2024 et 2027.

Des efforts conséquents seront déployés pour faire des dattes algériennes un pilier essentiel de l’économie nationale. Voici les principaux objectifs de ce programme :

Élargir les superficies agricol es dédiées aux palmiers dattiers, qui est actuellement de 174 000 hectares ;

es dédiées aux palmiers dattiers, qui est actuellement de ; Planter 1 million de palmiers de différentes variétés, résistants aux changements climatiques et aux maladies ;

Renforcer les infrastructures agricoles et mettre à disposition des producteurs les moyens d’irrigation nécessaires ;

; Soutenir les agriculteurs dans la lutte contre les maladies menaçant leurs exploitations ;

Valoriser les dattes algériennes et transformer les produits dérivés pour augmenter les exportations ;

En somme, l’exposition offre l’occasion idéale pour les exposants de présenter leurs produits. De plus, il s’agit d’un espace d’échange autour des défis rencontrés dans la filière des dattes en Algérie. Ainsi que des initiatives prévues pour renforcer la production, l’exportation et la transportation des dattes algériennes.